San Pedro: Avanza la construcción modular de los nuevos consultorios externos del Hospital Ruffa

El Municipio de San Pedro informó que avanza a buen ritmo la obra de los nuevos consultorios externos del Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa, que se emplazarán al frente del edificio principal y permitirán ampliar la capacidad de atención y mejorar la accesibilidad al sistema de salud pública.

La construcción de los nuevos consultorios externos del Hospital Subzonal “Dr. Emilio Ruffa” de San Pedro avanza a buen ritmo, con progresos visibles tanto en la planta de fabricación de los módulos como en el predio sanitario local, en el marco de un proyecto estratégico destinado a fortalecer el sistema público de salud.

Nueva alerta por calor extremo en San Pedro: máximas de hasta 39 °C en Fin de Año

La iniciativa es financiada por la Provincia de Buenos Aires y gestionada ante el gobierno provincial por el Municipio , a través de la Secretaría de Obras Públicas . La obra se ejecuta mediante un sistema de construcción modular industrializada, una metodología que permite reducir tiempos y optimizar recursos sin resignar calidad constructiva.

El sistema está a cargo de la empresa Ecosan S.A., que fabrica los módulos en planta para luego trasladarlos y ensamblarlos en el lugar definitivo. Este esquema posibilita avanzar en paralelo con las tareas de infraestructura en el hospital, garantizando mayor previsibilidad en los plazos de finalización.

En ese marco, el secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas, realizó una visita técnica a la fábrica de la firma constructora para supervisar el proceso productivo. Durante la recorrida, el funcionario certificó que los módulos se encuentran en una etapa avanzada de fabricación.

Además, confirmó que ya se completó la compra de la totalidad de los materiales necesarios para la obra, incluyendo estructuras, revestimientos interiores y exteriores, instalaciones eléctricas, cielorrasos, sanitarios y equipos de aire acondicionado, lo que permite asegurar continuidad y ritmo sostenido en la ejecución.

Nuevos consultorios para mejorar la atención en el Hospital Ruffa

En paralelo, en el predio ubicado frente al edificio principal del Hospital Emilio Ruffa, ya finalizaron las tareas de base, con la construcción de las plateas de hormigón donde se instalarán las unidades modulares.

Una vez ensamblados y puestos en funcionamiento, los nuevos consultorios externos permitirán ampliar la capacidad operativa del hospital, mejorar la organización de la atención ambulatoria y facilitar el acceso de los vecinos del partido a los servicios de salud pública, dando respuesta a una demanda histórica del sistema sanitario local.