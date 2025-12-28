domingo 28 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Avanza la construcción modular de los nuevos consultorios externos del Hospital Ruffa

    La obra en el Hospital Emilio Ruffa de San Pedro muestra avances tanto en la planta industrial como en el predio hospitalario.

    28 de diciembre de 2025 - 13:21
    El Municipio de San Pedro informó que avanza a buen ritmo la obra de los nuevos consultorios externos del Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa, que se emplazarán al frente del edificio principal y permitirán ampliar la capacidad de atención y mejorar la accesibilidad al sistema de salud pública.

    El Municipio de San Pedro informó que avanza a buen ritmo la obra de los nuevos consultorios externos del Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa, que se emplazarán al frente del edificio principal y permitirán ampliar la capacidad de atención y mejorar la accesibilidad al sistema de salud pública.

    cronicasanpedro.com

    La construcción de los nuevos consultorios externos del Hospital Subzonal “Dr. Emilio Ruffa” de San Pedro avanza a buen ritmo, con progresos visibles tanto en la planta de fabricación de los módulos como en el predio sanitario local, en el marco de un proyecto estratégico destinado a fortalecer el sistema público de salud.

    Lee además
    El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) nuevamente emitió una alerta amarilla por calor extremo para los próximos días en San Pedro y una amplia franja de la región central del país.

    Nueva alerta por calor extremo en San Pedro: máximas de hasta 39 °C en Fin de Año
    La Rueda Beach se alista para la temporada de verano con acceso al público.

    La Rueda Beach San Pedro: cuánto cuesta ingresar en su primera temporada de verano abierta al público

    Construcción modular para acelerar los plazos de obra

    La iniciativa es financiada por la Provincia de Buenos Aires y gestionada ante el gobierno provincial por el Municipio, a través de la Secretaría de Obras Públicas. La obra se ejecuta mediante un sistema de construcción modular industrializada, una metodología que permite reducir tiempos y optimizar recursos sin resignar calidad constructiva.

    El sistema está a cargo de la empresa Ecosan S.A., que fabrica los módulos en planta para luego trasladarlos y ensamblarlos en el lugar definitivo. Este esquema posibilita avanzar en paralelo con las tareas de infraestructura en el hospital, garantizando mayor previsibilidad en los plazos de finalización.

    Supervisión técnica y módulos en etapa avanzada

    En ese marco, el secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas, realizó una visita técnica a la fábrica de la firma constructora para supervisar el proceso productivo. Durante la recorrida, el funcionario certificó que los módulos se encuentran en una etapa avanzada de fabricación.

    Además, confirmó que ya se completó la compra de la totalidad de los materiales necesarios para la obra, incluyendo estructuras, revestimientos interiores y exteriores, instalaciones eléctricas, cielorrasos, sanitarios y equipos de aire acondicionado, lo que permite asegurar continuidad y ritmo sostenido en la ejecución.

    Nuevos consultorios para mejorar la atención en el Hospital Ruffa

    En paralelo, en el predio ubicado frente al edificio principal del Hospital Emilio Ruffa, ya finalizaron las tareas de base, con la construcción de las plateas de hormigón donde se instalarán las unidades modulares.

    Una vez ensamblados y puestos en funcionamiento, los nuevos consultorios externos permitirán ampliar la capacidad operativa del hospital, mejorar la organización de la atención ambulatoria y facilitar el acceso de los vecinos del partido a los servicios de salud pública, dando respuesta a una demanda histórica del sistema sanitario local.

    Temas
    Seguí leyendo

    Nueva alerta por calor extremo en San Pedro: máximas de hasta 39 °C en Fin de Año

    La Rueda Beach San Pedro: cuánto cuesta ingresar en su primera temporada de verano abierta al público

    Presupuesto 2026: cómo planea gastar Salazar, intendente de San Pedro los $57 mil millones del municipio

    San Pedro: 18% de testeos por sífilis dieron positivo en campaña de diagnóstico temprano

    San Pedro: Adiós a Ciro, el perrito del barrio de Lavalle y 11 de Septiembre que no soportó la pirotecnia

    Vóley: Club Náutico San Pedro puso en marcha su preparación para afrontar la Liga Federal

    San Pedro volvió a lograr puntaje perfecto en el Índice de Transparencia Fiscal de la ASAP

    Caballos sueltos: el Municipio de San Pedro cobrará más de $16.500 por día por cada animal secuestrado

    San Pedro: Paraná presentó a Andrés Franzoia y su cuerpo técnico

    San Pedro: El Instituto Sadiv amplía sus carreras educativas 2026 con nuevas carreras, tecnicaturas y cursos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Dos internos se fugaron este viernes de la Unidad Penitenciaria N°11, donde se encontraban alojados en el pabellón 1

    Fuga en el Penal de Baradero: buscan intensamente a dos internos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    “La Vanguardia” debutó en la plaza de Pérez Millán y coronó el cierre de los talleres municipales.

    Música joven en la plaza de Ramallo: debut de "La Vanguardia" y cierre de los talleres municipales
    En el marco de las celebraciones navideñas, el Municipio impulsó una propuesta original que combinó identidad local, festejos y solidaridad: el lanzamiento de un pan dulce en lata con diseño inspirado en la ciudad.

    Éxito solidario en San Nicolás: se agotaron 1.500 latas del pan dulce nicoleño y se reunieron $15 millones

    El Municipio de San Pedro informó que avanza a buen ritmo la obra de los nuevos consultorios externos del Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa, que se emplazarán al frente del edificio principal y permitirán ampliar la capacidad de atención y mejorar la accesibilidad al sistema de salud pública.

    San Pedro: Avanza la construcción modular de los nuevos consultorios externos del Hospital Ruffa

    La actriz francesa y defensora de los derechos de los animales Brigitte Bardot asiste a un debate contra la caza de focas en el Consejo de Europa en Estrasburgo, este de Francia, el 23 de enero de 1978.

    Muere Brigitte Bardot, legendaria actriz y activista de los derechos de los animales, a los 91 años

    El nuevo robo y vandalismo en la Escuela Especial 502 y el CFI de este fin de semana se suma a los sufridos últimamente por una de las instituciones en los últimos días que tiene su antecedente en el quiosco del parque Municipal General San Martín que está ubicado enfrente.

    Nuevos robos y vandalismos en escuelas especiales suman indicios sobre sospechosos residentes en la zona