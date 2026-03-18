San Pedro: SENASA abre inscripción para curso gratuito de inspectores de cítricos 2026

El curso se dictará en forma gratuita y quienes aprueben podrán desempeñarse como inspectores durante la campaña 2026.

Con el objetivo de fortalecer los controles de calidad y sanidad en la producción citrícola, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( SENASA ) abrió la inscripción a un curso gratuito para formar inspectores de empaque. La capacitación se realizará en abril en la ciudad de San Pedro y apunta a profesionales y técnicos vinculados al sector agropecuario .

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La capacitación se desarrollará los días 7, 8 y 9 de abril en la sede de la agencia de extensión rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ubicada en Bartolomé Mitre 299, en la localidad bonaerense de San Pedro.

Durante las jornadas, los participantes recibirán formación teórica y práctica vinculada a los procesos de inspección en empaques de frutas cítricas, en línea con los estándares exigidos por los mercados internacionales, especialmente aquellos con fuertes restricciones cuarentenarias como la Unión Europea.

El curso representa una oportunidad concreta de inserción laboral, ya que quienes logren aprobar la capacitación quedarán habilitados para desempeñarse como inspectores durante la campaña citrícola 2026, una actividad clave dentro del esquema exportador argentino.

Requisitos para inscribirse en la capacitación del SENASA

Desde el organismo nacional detallaron que los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, contar con título de ingeniero agrónomo o carreras afines, como perito agrónomo, estudios terciarios vinculados al agro o secundario completo, preferentemente con orientación agropecuaria.

Además, se establece como condición no tener relación de dependencia con productores o exportadores inscriptos en el Programa de Certificación de Fruta Fresca Cítrica para Exportación a la Unión Europea u otros mercados con exigencias sanitarias similares.

También será indispensable contar con disponibilidad horaria y movilidad propia, siendo este último requisito de carácter excluyente para poder participar de la capacitación.

Cómo anotarse y dónde obtener más información

Las personas interesadas deberán inscribirse de manera presencial en la oficina del SENASA en San Pedro, ubicada en Carlos Pellegrini 541, de lunes a viernes en el horario de 8 a 16.

Para consultas, se encuentran habilitadas las líneas telefónicas (03329) 420900 o 422115 interno 103, además del correo electrónico [email protected].

Desde el organismo destacaron la importancia de este tipo de instancias formativas, que no solo garantizan el cumplimiento de estándares sanitarios internacionales, sino que también generan nuevas oportunidades laborales en el sector agroindustrial, uno de los pilares productivos de la región.