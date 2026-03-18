jueves 19 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: SENASA abre inscripción para curso gratuito de inspectores de cítricos 2026

    El SENASA dictará un curso gratuito en la ciudad de San Pedro para formar inspectores de empaque de cítricos.

    18 de marzo de 2026 - 07:56
    El curso se dictará en forma gratuita y quienes aprueben podrán desempeñarse como inspectores durante la campaña 2026.

    El curso se dictará en forma gratuita y quienes aprueben podrán desempeñarse como inspectores durante la campaña 2026.

    argentina.gob.ar

    Con el objetivo de fortalecer los controles de calidad y sanidad en la producción citrícola, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) abrió la inscripción a un curso gratuito para formar inspectores de empaque. La capacitación se realizará en abril en la ciudad de San Pedro y apunta a profesionales y técnicos vinculados al sector agropecuario.

    Lee además
    El Municipio de San Pedro, a través de la Dirección de Educación, llevó adelante junto al Consejo Escolar una nueva entrega de mobiliario destinada a distintas instituciones educativas del distrito, en el marco de un trabajo articulado con la Subsecretaría de Infraestructura Escolar de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

    San Pedro avanza con la entrega de mobiliario escolar y mejora aulas en varias escuelas
    La Secretaría de Salud, recordó el cronograma y los grupos prioritarios de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026.

    Campaña vacunación antigripal 2026 en San Pedro: cronograma, grupos prioritarios y dónde vacunarse

    Curso gratuito para inspectores de empaque de cítricos

    La capacitación se desarrollará los días 7, 8 y 9 de abril en la sede de la agencia de extensión rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ubicada en Bartolomé Mitre 299, en la localidad bonaerense de San Pedro.

    Durante las jornadas, los participantes recibirán formación teórica y práctica vinculada a los procesos de inspección en empaques de frutas cítricas, en línea con los estándares exigidos por los mercados internacionales, especialmente aquellos con fuertes restricciones cuarentenarias como la Unión Europea.

    El curso representa una oportunidad concreta de inserción laboral, ya que quienes logren aprobar la capacitación quedarán habilitados para desempeñarse como inspectores durante la campaña citrícola 2026, una actividad clave dentro del esquema exportador argentino.

    Requisitos para inscribirse en la capacitación del SENASA

    Desde el organismo nacional detallaron que los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, contar con título de ingeniero agrónomo o carreras afines, como perito agrónomo, estudios terciarios vinculados al agro o secundario completo, preferentemente con orientación agropecuaria.

    Además, se establece como condición no tener relación de dependencia con productores o exportadores inscriptos en el Programa de Certificación de Fruta Fresca Cítrica para Exportación a la Unión Europea u otros mercados con exigencias sanitarias similares.

    También será indispensable contar con disponibilidad horaria y movilidad propia, siendo este último requisito de carácter excluyente para poder participar de la capacitación.

    Cómo anotarse y dónde obtener más información

    Las personas interesadas deberán inscribirse de manera presencial en la oficina del SENASA en San Pedro, ubicada en Carlos Pellegrini 541, de lunes a viernes en el horario de 8 a 16.

    Para consultas, se encuentran habilitadas las líneas telefónicas (03329) 420900 o 422115 interno 103, además del correo electrónico [email protected].

    Desde el organismo destacaron la importancia de este tipo de instancias formativas, que no solo garantizan el cumplimiento de estándares sanitarios internacionales, sino que también generan nuevas oportunidades laborales en el sector agroindustrial, uno de los pilares productivos de la región.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro avanza con la entrega de mobiliario escolar y mejora aulas en varias escuelas

    Campaña vacunación antigripal 2026 en San Pedro: cronograma, grupos prioritarios y dónde vacunarse

    San Pedro: Reacondicionan el Anfiteatro del Vía Crucis para un acto homenaje al Covid

    Puerto de San Pedro: buque brasileño carga 25.000 toneladas de trigo rumbo a Santos

    Ciencia en acción: hallan en San Pedro garra de perezoso prehistórico juvenil

    San Pedro: Envión Canaletas suma deporte e inclusión con actividades en el Club Pescadores

    Operativos de tránsito en San Pedro: retuvieron 16 motos por irregularidades en controles preventivos

    San Pedro: Detectaron 38 trabajadores rurales sin registrar en un campo de Gobernador Castro

    Bomberos Voluntarios de San Pedro recibieron una donación de computadoras para mejorar su gestión

    San Pedro: Vuelco de un micro en la Ruta 9 a la altura de Gobernador Castro dejó decenas de heridos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La Secretaría de Salud, recordó el cronograma y los grupos prioritarios de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026.

    Campaña vacunación antigripal 2026 en San Pedro: cronograma, grupos prioritarios y dónde vacunarse

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Pergamino: el sujeto de 53 años está involucrado en un grave robo reciente donde delincuentes irrumpieron en la casa de un hombre en horas de la madrugada y lo maniataron para despojarlo de pertenencias de valor.

    Pergamino: detuvieron a "La Zorra", un hampón acusado de robo agravado y por usar inhibidor para abrir autos

    Por Alfonso Godoy
    Absolvieron al entorno paternal de la niña quien habría estado influenciada por la madre, según los argumentos de peritos psicológicos sobre los que se basó el fallo absolutorio.

    Absolvieron al padre y a los abuelos en juicio oral por abuso infantil y el juez cuestionó la denuncia materna

    Fernando de Andreis y Soledad Martínez en el encuentro del PRO donde se presento la plataforma

    Colossus Lab: el espacio argentino que busca hackear la democracia con inteligencia artificial

    Pauny desplegó en Expoagro una propuesta integral que combinó la actualización de modelos históricos y el anticipo de nuevos desarrollos.

    Pauny renovó su línea de tractores y apuesta fuerte a la tecnología

    El Municipio de San Pedro, a través de la Dirección de Educación, llevó adelante junto al Consejo Escolar una nueva entrega de mobiliario destinada a distintas instituciones educativas del distrito, en el marco de un trabajo articulado con la Subsecretaría de Infraestructura Escolar de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

    San Pedro avanza con la entrega de mobiliario escolar y mejora aulas en varias escuelas