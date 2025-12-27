sábado 27 de diciembre de 2025
    • San Pedro: 18% de testeos por sífilis dieron positivo en campaña de diagnóstico temprano

    La iniciativa busca fortalecer en San Pedro la atención sanitaria y garantizar tratamiento inmediato a quienes lo necesitan.

    27 de diciembre de 2025 - 09:03
    La Secretaría de Salud presentó los resultados de la campaña de detección de sífilis realizada en el Hospital Dr. Emilio Ruffa, una iniciativa que permitió identificar que el 18% de las personas testeadas dio resultado positivo y fue confirmado mediante métodos específicos.

    La Secretaría de Salud presentó los resultados de la campaña de detección de sífilis realizada en el Hospital "Dr. Emilio Ruffa", una iniciativa que permitió identificar que el 18% de las personas testeadas dio resultado positivo y fue confirmado mediante métodos específicos.

    Durante la campaña de detección temprana en el Hospital de San Pedro, "Dr. Emilio Ruffa", el 18% de las personas testeadas resultó positivo para sífilis, revelando que un alto porcentaje desconocía su estado previo.

    Perfil de quienes participaron en la campaña de sífilis

    La Secretaría de Salud destacó que la mayoría de los testeos correspondieron a mujeres (69%) y un 31% a hombres. Los jóvenes de 15 a 20 años representaron el grupo más numeroso con un 32%, seguidos por adultos mayores de 35 años (27%) y personas de 26 a 30 años (20%). Los rangos de 31 a 35 años (13%) y 21 a 25 años (8%) completaron el relevamiento.

    Importancia del diagnóstico temprano de sífilis

    El 40% de quienes resultaron positivos desconocía su diagnóstico previo, subrayando la relevancia del acceso oportuno a pruebas de detección. Detectar la enfermedad de manera temprana permite iniciar tratamientos adecuados y reducir riesgos de complicaciones y contagios.

    Tratamiento y seguimiento garantizados por el Hospital Emilio Ruffa

    Todos los pacientes detectados durante la campaña recibieron el tratamiento correspondiente y cuentan con seguimiento continuo. Las autoridades recordaron que, fuera de los periodos de campaña, los testeos de sífilis continúan realizándose de manera regular en el hospital para vecinos con orden médica.

