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    • Alarma en San Nicolás: las muertes autoprovocadas cuadruplican a los homicidios

    En el primer trimestre del año se registraron cuatro suicidios en San Nicolás, una cifra que iguala a las muertes viales y supera ampliamente a los homicidios.

    29 de marzo de 2026 - 17:28
    Conforme a datos recientes de la OMS (Organización Mundial de la Salud), la tasa de suicidios en el mundo ha disminuido un 35% desde el año 2000. De manera opuesta, en América se registró un aumento del 17% durante el mismo período. Argentina se ubica en este contexto y San Nicolás no es la excepción.

    Conforme a datos recientes de la OMS (Organización Mundial de la Salud), la tasa de suicidios en el mundo ha disminuido un 35% desde el año 2000. De manera opuesta, en América se registró un aumento del 17% durante el mismo período. Argentina se ubica en este contexto y San Nicolás no es la excepción.

    El Norte

    Durante los primeros tres meses de 2026, la ciudad de San Nicolás registró un dato que enciende alertas: las muertes autoprovocadas cuadruplicaron a los homicidios. Aunque los números muestran una leve baja respecto al año anterior, especialistas advierten que la problemática sigue siendo crítica y requiere mayor visibilización y abordaje.

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    Según datos oficiales del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires, de los 4330 beneficiarios que tiene actualmente el organismo en San Nicolás, 1965 corresponden a jubilaciones por magisterio (es decir, docentes) y 160 a pensiones por el mismo rubro.

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    Preocupante estadística local en el inicio de 2026

    Desde el 21 de enero, fecha del primer caso registrado, al menos cuatro personas se quitaron la vida en San Nicolás. La cifra coincide con la cantidad de víctimas fatales por siniestros viales en el mismo período y supera ampliamente al número de homicidios, que fue de uno en el trimestre.

    Si bien los registros actuales son menores a los del mismo período de 2025, cuando se contabilizaron siete suicidios, el fenómeno continúa generando preocupación. El año pasado cerró con al menos 34 muertes autoprovocadas en la ciudad, un número que superó ampliamente otras causas de muerte violenta.

    A esto se suma un posible subregistro, ya que muchos casos no ingresan al sistema oficial o son catalogados inicialmente como “muertes dudosas”, lo que dificulta una dimensión real del problema.

    El contexto nacional y el aumento en América

    Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la tasa global de suicidios disminuyó en las últimas décadas, pero en América se registró un incremento del 17%. Argentina se encuentra dentro de esta tendencia.

    El último Boletín Epidemiológico Nacional reveló que, hasta octubre de 2025, hubo 11.799 intentos de suicidio en el país, lo que representa más de 33 casos diarios. En cuanto a muertes, el Sistema Nacional de Información Criminal reportó 4.249 suicidios en 2024.

    Estas cifras reflejan la magnitud del problema y evidencian la necesidad de fortalecer políticas públicas y sistemas de prevención.

    Señales de alerta y herramientas de prevención

    Especialistas remarcan que la detección temprana es clave. Entre las señales de alerta se destacan cambios bruscos en el estado de ánimo, aislamiento, alteraciones en el sueño o la alimentación, manifestaciones verbales sobre la intención de morir y conductas de despedida.

    También se insiste en derribar mitos: hablar sobre el tema no incrementa el riesgo, sino que puede ser una herramienta fundamental para prevenir. La conducta suicida está asociada a múltiples factores, como problemas de salud mental, consumo de sustancias, dificultades económicas y falta de contención social.

    En este contexto, el Ministerio de Salud dispone de una línea gratuita y confidencial de atención las 24 horas (0800-999-0091). A nivel local, el Hospital San Felipe cuenta con servicios de salud mental para la asistencia de quienes lo necesiten.

    Especialistas coinciden en que visibilizar el problema, promover el diálogo y facilitar el acceso a la atención son pasos fundamentales para reducir estos números y evitar nuevas pérdidas.

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