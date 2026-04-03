Día Mundial del Autismo: por más humanidad, empatía y sensibilidad

Día Mundial del Autismo. Ian Moche tiene doce años, es de La Plata y es uno de los influencers que con más claridad habla de TEA y autismo.

Cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial del Autismo , con intención de informar sobre esta condición de vida y consolidar una sociedad más inclusiva y empática. Bajo el lema "2026: Autismo y humanidad. Toda vida tiene valor", se realizaron actividades en distintas ciudades y circulan por redes sociales videos y publicaciones sobre la temática, para que esté en agenda pública.

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"El Trastorno del Espectro Autista (TEA) se manifiesta por dificultades en la comunicación e interacción social, en comportamientos restringidos y repetitivos, y todo esto influye en la forma en que perciben e interactúan con el mundo", indicó la pediatra Gabriela Zanetti de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) .

"Se habla de espectro porque no existen dos personas que manifiesten los signos de TEA de la misma manera y estos, a la vez, pueden mostrar variaciones a lo largo de la vida", agregó la especialista.

Sobre las causas del TEA, no hay un solo determinante, y su detección es a través de las manifestaciones clínicas. Según indicó Cecilia Schoo, pediatra de la SAP, "las intervenciones terapéuticas deben ser planteadas según las necesidades del paciente y su familia y deben ser llevadas a cabo por equipos interdisciplinarios, centrándose en potenciar las fortalezas y en eliminar las barreras que limiten la participación social de la persona".

Las especialistas coincidieron en que "mientras más temprano se inicie la intervención mejor será el pronóstico de trayectoria de estas personas. La infancia es un periodo de gran plasticidad neuronal".

Características del Trastorno del Espectro Autista

El trastorno del espectro autista es:

-Una condición del neurodesarrollo de origen neurobiológico.

-Tiene una prevalencia del 1 al 2%.

-Es altamente heredable y la presentación de los síntomas es variable.

-Puede coexistir junto a otras condiciones de salud.

El TEA es detectado con más frecuencia en varones a temprana edad, en la infancia. En el caso de las mujeres, el diagnóstico resulta un desafío ya que la presentación difiere del cuadro clásico, situación medida por el rol de las mujeres en la sociedad y su valoración.

Las mujeres tienen mayor adaptabilidad al entorno y cierta habilidad de camuflaje o enmascaramiento, que las lleva a suprimir ciertas conductas o imitar otras. De este modo, hay muchos casos en los que los diagnósticos en mujeres se dan en edad adulta, tras años de sentir extrañeza e incomodidad en los vínculos y la vida en comunidad.

Ian Moche, el "autivista" más reconocido

Ian Moche tiene doce años, es de La Plata y es uno de los influencers que con más claridad habla de TEA y autismo. A su corta edad, es un referente y se define como "autivista", ya que tiene autismo y es activista para informar sobre el TEA, derribar prejuicios y construir una sociedad más justa, solidaria, inclusiva y empática.

Ante la sospecha de TEA, se recomienda solicitar la evaluación por un equipo especializado. El diagnóstico de TEA se basa en la observación clínica de la conducta y la historia clínica del desarrollo de la persona. Si bien pueden solicitarse estudios o evaluaciones adicionales, no existe un estudio específico que confirme o descarte la condición.

Fuente: Agencia DIB)