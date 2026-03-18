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    • San Nicolás: Proponen prohibir celulares en las cárceles bonaerenses para frenar delitos desde prisión

    En San Nicolás, el bloque HECHOS presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para impedir el uso de celulares en cárceles.

    18 de marzo de 2026 - 13:00
    Los legisladores que integran los bloques de Hechos en las Cámaras de diputados y de senadores de la Legislatura bonaerense dieron entrada al proyecto de ley que busca prohibir el ingreso, la tenencia y el uso de teléfonos celulares y dispositivos con conectividad en todas las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense.

    Los legisladores que integran los bloques de Hechos en las Cámaras de diputados y de senadores de la Legislatura bonaerense dieron entrada al proyecto de ley que busca prohibir el ingreso, la tenencia y el uso de teléfonos celulares y dispositivos con conectividad en todas las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense.

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    Prohibición de celulares en cárceles bonaerenses: qué propone el proyecto

    La iniciativa plantea la prohibición total del ingreso, la tenencia y el uso de teléfonos celulares y cualquier dispositivo con conectividad en todas las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. El proyecto ya ingresó en ambas cámaras legislativas y podría ser tratado en las próximas semanas.

    Según sus impulsores, la medida apunta a restablecer el orden jurídico dentro del sistema penitenciario y reforzar los mecanismos de control en los establecimientos carcelarios de la provincia.

    El origen de la medida: el uso de celulares durante la pandemia

    El proyecto busca dejar sin efecto una normativa implementada durante la pandemia de Covid-19, cuando se permitió el uso de celulares por parte de los internos ante la imposibilidad de recibir visitas presenciales.

    Desde el bloque autor de la iniciativa consideran que esa excepción se extendió más allá de la emergencia sanitaria sin una evaluación adecuada de sus consecuencias en materia de seguridad.

    Delitos desde las cárceles: el eje del debate en Buenos Aires

    Uno de los principales argumentos del proyecto es el incremento de estafas telefónicas, amenazas y otros delitos organizados desde el interior de las cárceles bonaerenses.

    En ese sentido, los legisladores sostienen que el Estado debe garantizar que las personas privadas de libertad no continúen delinquiendo mediante herramientas tecnológicas no controladas. La propuesta se enmarca en un debate creciente sobre seguridad pública y el funcionamiento del sistema penitenciario en la provincia.

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