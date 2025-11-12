miércoles 12 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Kicillof le pide una reunión a Santilli para reclamarle una deuda de $13 billones y reactivar obras

    El gobierno bonaerense formalizó el pedido de audiencia con el ministro del Interior, Diego Santilli.

    12 de noviembre de 2025 - 15:26
    Pablo López y Carlos Bianco

    Pablo López y Carlos Bianco

    Aglaplata

    El gobernador Axel Kicillof, a través de su ministro de Gobierno Carlos Bianco, solicitó formalmente una reunión con el nuevo titular de la cartera del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de abordar la deuda que el Ejecutivo nacional mantiene con la provincia de Buenos Aires, estimada en $13 billones, y exigir la reanudación de obras de infraestructura detenidas desde principios de año.

    Lee además
    inundaciones en buenos aires: asistencia en gasoil y la deuda pendiente con la prevencion

    Inundaciones en Buenos Aires: asistencia en gasoil y la deuda pendiente con la prevención
    gremios reclaman al gobierno bonaerense la reapertura de paritarias

    Gremios reclaman al Gobierno bonaerense la reapertura de paritarias

    Carta Oficial

    Bianco remitió una carta oficial al flamante funcionario libertario en la que plantea “la necesidad de analizar los fondos que el Gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las mil obras paralizadas”. En la nota, el ministro destacó que estos temas son “centrales para el desarrollo y el bienestar de las y los bonaerenses”, y reclamó un intercambio directo que permita “conocer con precisión las perspectivas de resolución”.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Carli_Bianco/status/1988565919027564819?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1988565919027564819%7Ctwgr%5Ecaa076361117e3d99bb6720ad3427a26cfbd006d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lapoliticaonline.com%2Fprovincia%2Fel-gobierno-de-kicillof-le-pide-una-reunion-a-santilli-para-reclamarle-una-deuda-de-13-billones-de-pesos%2F&partner=&hide_thread=false

    El reclamo incluye transferencias discrecionales y fondos específicos —como el Fondo Educativo—, además de partidas para obras públicas que habían sido iniciadas antes del recorte dispuesto por la administración de Javier Milei. Entre los proyectos afectados se encuentra el dragado del Río Salado, clave para prevenir inundaciones en el centro de la provincia, cuya última etapa fue interrumpida tras el cambio de gobierno.

    El emoji

    A las tensiones institucionales se suma un curioso antecedente: Bianco había felicitado a Santilli por su triunfo electoral del 26 de octubre, pero solo obtuvo como respuesta un emoji de pulgar arriba, un gesto que el funcionario bonaerense interpretó como “mínimo, pero al menos una respuesta”.

    Temas pendientes con Nación

    El gobierno provincial también busca avanzar en otros temas pendientes con la Nación, como el traspaso de la Autopista Presidente Perón y la cesión de jurisdicción sobre las aguas del Río de la Plata para desarrollar el Canal Magdalena, proyectos estratégicos para la conectividad y la logística regional.

    Mientras tanto, Santilli —que asumió esta semana como ministro del Interior— comenzó su agenda con una serie de reuniones con gobernadores aliados del oficialismo, entre ellos Rogelio Frigerio en Entre Ríos y Gustavo Sáenz en Salta, para negociar apoyos al Presupuesto 2026 y a las reformas estructurales que impulsa el Gobierno nacional.

    Desde La Plata, el mensaje fue claro: la provincia reclama diálogo, fondos y respeto institucional, y advierte que el recorte de recursos “pone en riesgo la ejecución de políticas públicas esenciales y la continuidad de obras que impactan directamente en la calidad de vida de los bonaerenses”.

    Temas
    Seguí leyendo

    Inundaciones en Buenos Aires: asistencia en gasoil y la deuda pendiente con la prevención

    Gremios reclaman al Gobierno bonaerense la reapertura de paritarias

    Rico Zini: "Finalmente se logró la incorporación de la Presa de Regulación en el presupuesto 2026, esperemos que esta vez se cumpla con Pergamino"

    Presupuesto PBA 2026: Kicillof enfrenta el ajuste nacional con un discurso de resistencia y autonomía fiscal

    El intendente Javier Martínez se suma con firmeza al reclamo por la obra paralizada del Colector Norte

    San Nicolás impulsa actividades por el Día Mundial de la Diabetes con caminatas y charlas

    San Pedro: Jóvenes participaron del programa comunidades sin violencia en la semana de la juventud

    Zárate participó en una jornada de sensibilización sobre género junto al Ministerio Público Fiscal

    Entró en vigencia en Provincia el Domicilio Vial Electrónico: qué es y para qué sirve

    Nicanor Raminger nacido en San Nicolás jugará al golf universitario en Estados Unidos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    entro en vigencia en provincia el domicilio vial electronico: que es y para que sirve

    Entró en vigencia en Provincia el Domicilio Vial Electrónico: qué es y para qué sirve

    Por Luciano Zuccarelli

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Están utilizando la imagen de Catalina Maglio para pedirle dinero a la gente.

    Los padres de Catalina Maglio alertaron por estafadores que piden donaciones falsas en nombre de su hija
    Pergamino Natación ha puesto foco en la calidad de las prestaciones.

    Pergamino Natación: seis meses de gestión, inclusión y crecimiento

    La tradicional Caminata local por la Salud será el viernes a las 18 en la Plaza Sarmiento.

    San Nicolás impulsa actividades por el Día Mundial de la Diabetes con caminatas y charlas

    Jóvenes de Santa Lucía participaron de un taller del Programa Comunidades sin Violencia, promoviendo el diálogo y la reflexión sobre igualdad y vínculos saludables.

    San Pedro: Jóvenes participaron del programa comunidades sin violencia en la semana de la juventud

    El Municipio de Zárate participó este lunes de una jornada de sensibilización en materia de género, organizada por el Ministerio Público Fiscal Zárate-Campana, que tuvo lugar en el Forum Cultural.

    Zárate participó en una jornada de sensibilización sobre género junto al Ministerio Público Fiscal