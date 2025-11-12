Kicillof le pide una reunión a Santilli para reclamarle una deuda de $13 billones y reactivar obras

El gobernador Axel Kicillof , a través de su ministro de Gobierno Carlos Bianco , solicitó formalmente una reunión con el nuevo titular de la cartera del Interior, Diego Santilli , con el objetivo de abordar la deuda que el Ejecutivo nacional mantiene con la provincia de Buenos Aires , estimada en $13 billones , y exigir la reanudación de obras de infraestructura detenidas desde principios de año.

Bianco remitió una carta oficial al flamante funcionario libertario en la que plantea “la necesidad de analizar los fondos que el Gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las mil obras paralizadas”. En la nota, el ministro destacó que estos temas son “centrales para el desarrollo y el bienestar de las y los bonaerenses” , y reclamó un intercambio directo que permita “conocer con precisión las perspectivas de resolución”.

El reclamo incluye transferencias discrecionales y fondos específicos —como el Fondo Educativo —, además de partidas para obras públicas que habían sido iniciadas antes del recorte dispuesto por la administración de Javier Milei. Entre los proyectos afectados se encuentra el dragado del Río Salado , clave para prevenir inundaciones en el centro de la provincia, cuya última etapa fue interrumpida tras el cambio de gobierno.

En el día de hoy solicité formalmente una reunión al Ministro @diegosantilli para reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/N9oq8lXpoN

A las tensiones institucionales se suma un curioso antecedente: Bianco había felicitado a Santilli por su triunfo electoral del 26 de octubre, pero solo obtuvo como respuesta un emoji de pulgar arriba , un gesto que el funcionario bonaerense interpretó como “mínimo, pero al menos una respuesta”.

Temas pendientes con Nación

El gobierno provincial también busca avanzar en otros temas pendientes con la Nación, como el traspaso de la Autopista Presidente Perón y la cesión de jurisdicción sobre las aguas del Río de la Plata para desarrollar el Canal Magdalena, proyectos estratégicos para la conectividad y la logística regional.

Mientras tanto, Santilli —que asumió esta semana como ministro del Interior— comenzó su agenda con una serie de reuniones con gobernadores aliados del oficialismo, entre ellos Rogelio Frigerio en Entre Ríos y Gustavo Sáenz en Salta, para negociar apoyos al Presupuesto 2026 y a las reformas estructurales que impulsa el Gobierno nacional.

Desde La Plata, el mensaje fue claro: la provincia reclama diálogo, fondos y respeto institucional, y advierte que el recorte de recursos “pone en riesgo la ejecución de políticas públicas esenciales y la continuidad de obras que impactan directamente en la calidad de vida de los bonaerenses”.