martes 20 de enero de 2026
    • San Nicolás: Demuelen el muro del Batallón y avanza el plan para extender la Costanera

    El Municipio de San Nicolás inició la demolición del muro sobre calle Rivadavia para integrar la ciudad con el río.

    20 de enero de 2026 - 14:03
    La intención de la gestión actual es, desde hace años, extender la Costanera también a ese sector de San Nicolás.

    Prensalibresn.com

    Durante la mañana de este lunes comenzaron los trabajos de demolición del muro del Batallón, ubicado sobre calle Rivadavia entre San Lorenzo y Pringles, en San Nicolás. La intervención forma parte de un desarrollo urbano que busca integrar la ciudad con el río y ampliar la traza de la Costanera, es un plan y una de las obras estratégica para los nicoleños.

    Demolición del muro del Batallón en San Nicolás

    Según informaron desde la Municipalidad, las tareas apuntan a eliminar una barrera histórica que durante décadas impidió la conexión visual y urbana con el frente costero. Los trabajos se extenderán durante varios días y se desarrollan bajo estrictas medidas de seguridad, con la colocación de un alambrado perimetral que delimitará el área intervenida.

    Desde el Ejecutivo local señalaron que la demolición no implica modificaciones estructurales en los terrenos pertenecientes al Ejército, ya que no están habilitadas innovaciones sobre ese espacio. Sin embargo, remarcaron que la apertura visual y la recuperación del entorno representan un avance significativo en la relación de la ciudad con el río Paraná.

    El proyecto de la Costanera y la visión urbana de la gestión Passaglia

    La intención de la gestión municipal es extender la Costanera hacia este sector de San Nicolás, una iniciativa que viene siendo impulsada desde hace años. El intendente Santiago Passaglia estuvo presente en el inicio de las tareas y destacó el valor simbólico y urbano de la obra.

    “Hoy derribamos lo que quedaba de un muro que por años le dio la espalda al crecimiento. En 2019 habíamos comenzado este camino que hoy se completa”, expresó el jefe comunal, al tiempo que subrayó la necesidad de pensar una ciudad “abierta, integrada y de cara al río y al futuro”. En ese marco, no se descarta que a futuro el área pueda atraer inversiones vinculadas a desarrollos inmobiliarios.

    Sitio de Memoria, marco legal y reacción de los vecinos

    El predio se encuentra alcanzado por la Ley Nacional N° 26.691, que lo declara Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado, lo que impone límites claros a cualquier tipo de intervención. Desde el Municipio aclararon que la obra respeta ese marco legal y que no se realizarán modificaciones que alteren el carácter histórico del lugar.

    A pesar de las restricciones, vecinos de la zona manifestaron su satisfacción por el inicio de una obra largamente esperada, al considerar que mejora el paisaje urbano y fortalece el vínculo de San Nicolás con su frente costero, uno de los principales atractivos de la ciudad.

