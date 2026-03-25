San Nicolás: Concierto solidario de Pascuas reunirá a grandes artistas

El próximo 5 de abril a las 20, las Escalinatas del Paseo Costanero de San Nicolás de los Arroyos serán el escenario de un evento cultural y espiritual de gran escala.

El próximo 5 de abril a las 20, las escalinatas del Paseo Costanero de San Nicolás de los Arroyos serán escenario de un concierto de Pascuas que combinará música , espiritualidad y solidaridad , con la participación de reconocidos artistas en un evento abierto a toda la comunidad .

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La propuesta es impulsada por Ave Fénix Música, una organización sin fines de lucro nacida en San Nicolás que promueve proyectos artísticos con compromiso social. El objetivo central es generar espacios de encuentro a través de la música, fomentando valores comunitarios y de unidad en una experiencia colectiva.

El concierto busca trascender lo artístico y consolidarse como un hecho social significativo, inspirado en los valores de la Pascua, con una puesta que integrará música en vivo, intervención escénica y mensajes reflexivos.

El espectáculo contará con la participación de Lito Vitale junto a su ensamble, la reconocida cantante Julia Zenko y el Coro Estable de San Nicolás, bajo la dirección de Gonzalo Martín. Además, los textos estarán a cargo de Verónica Lassalle.

El repertorio incluirá obras de Ennio Morricone, Johann Sebastian Bach y fragmentos de la Misa Criolla de Ariel Ramírez, entre otras piezas contemporáneas, en una selección que combinará distintos estilos y épocas musicales.

Entrada gratuita y objetivo solidario

El evento será con entrada libre y gratuita y contará con una producción técnica de gran escala, que incluirá sonido profesional, pantallas LED e iluminación escénica, adaptadas a un formato masivo al aire libre.

Además de su propuesta artística, el concierto tendrá un fuerte componente solidario: los aportes de sponsors serán destinados a la refacción de la Iglesia Catedral de San Nicolás, afectada por un incendio en 2017. En ese marco, la actividad también se presenta como un gesto de agradecimiento a la comunidad por su acompañamiento sostenido.

La convocatoria está abierta a vecinos, familias y comunidades religiosas, en una propuesta inclusiva que se perfila como uno de los eventos más destacados de la agenda de Semana Santa en la región.