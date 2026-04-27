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    • Luces, glamour y cine en Pergamino: llega la Gala Deluxe que invita a vivir la moda en primera fila

    Este viernes, el estreno de El Diablo viste a la moda 2 tendrá en Pergamino una propuesta única: red carpet, desfile, charlas y película.

    27 de abril de 2026 - 14:51
    Los protagonistas principales de la primera y segunda edición del Diablo Viste a la Moda, la taquillera película norteamericana.

    Los protagonistas principales de la primera y segunda edición del Diablo Viste a la Moda, la taquillera película norteamericana.

    LA NACION

    El brillo, el estilo y la pasión por la moda tendrán su gran noche este viernes en el complejo Cinema Pergamino, donde se llevará a cabo la Gala Deluxe organizada por la asesora de imagen Virginia Vitale, en el marco del esperado estreno de El Diablo viste a la moda 2.

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    La propuesta combina cine y fashion en una experiencia distinta, abierta a todo público y pensada para disfrutar desde múltiples ángulos: desde desfilar por una alfombra roja hasta simplemente sentarse a ver la película.

    Alfombra roja: el momento de brillar

    La cita comenzará entre las 17:15 y las 17:50 en el sector del shopping del complejo, donde se desplegará la alfombra roja con recepción y fotografía profesional para quienes quieran sumarse al espíritu de la gala.

    “Una cita imperdible para quienes viven la moda como fuente de inspiración”, anticipa la invitación, que convoca a animarse a lookearse y ser parte de una experiencia poco habitual en la ciudad.

    Sobre la consigna estética, Vitale orienta sin imponer: “La temática de la peli tiene tres colores: rojo, negro y blanco. Pero el rojo no puede faltar, aunque sea en un detalle”.

    Virginia Vitale
    Virginia Vitale es una de las organizadoras del evento en Cinema Pergamino

    Virginia Vitale es una de las organizadoras del evento en Cinema Pergamino

    Sin reglas estrictas, con mucha actitud

    Lejos de exigir un dress code rígido, la propuesta apunta a la libertad y al disfrute. “¿Te querés poner brillos? Sí, ponete brillos, aprovechemos. No nos quejemos después de que no hay cosas glamorosas”, expresa Vitale, invitando a sacar del placard esas prendas que pocas veces encuentran ocasión.

    Desde vestidos impactantes hasta un look más relajado, todo tiene lugar. “Si te querés ir con una remera y un jean, bienvenidos, somos libres”, remarca.

    El rojo, en sus tonos más invernales, aparece como protagonista, en sintonía con el estilo del icónico personaje de Miranda Priestly: “Es ese rojo más bordó, más profundo, el que ella viene usando”.

    Moda en escena: desfile, charla y sorpresas

    Luego del paso por la alfombra roja, la actividad se trasladará al interior de la sala. Entre las 18:00 y las 18:50 habrá un desfile tipo fashion talk, con la presentación de la colección otoño-invierno de Claire Boutique, la participación de la marca de joyas Vesta y una breve charla vinculada al universo de la moda. La propuesta será dinámica y contará además con sorteos y merchandising relacionado con la película.

    Una experiencia flexible

    El evento está pensado en segmentos, lo que permite que cada asistente elija cómo vivirlo. Se puede participar de toda la experiencia o sumarse directamente al desfile o a la proyección.

    A las 19:00 será el turno del plato fuerte: la película, una de las más esperadas por los fanáticos del mundo fashion.

    Una película que inspira

    Para Vitale, la historia tiene un valor especial: “Es mi película favorita, la vi mil veces. Es fuente de inspiración”. Y agrega: “No es solo moda, también muestra el detrás, lo competitivo, pero también la transformación de la protagonista”.

    La expectativa por esta segunda entrega es alta, sobre todo porque reúne nuevamente al elenco original, desafiando aquella frase de que “las segundas partes nunca son buenas”.

    Cómo participar

    Por el momento, las entradas para esta función especial, cuyo valor es de 12.000 pesos, se gestionan a través del Instagram de Virginia Vitale (@albertafashioninsta), mientras se espera su disponibilidad en boletería.

    Con clima otoñal como aliado y una invitación abierta a jugar con la moda, la Gala Deluxe promete convertirse en una experiencia diferente, donde el estilo, el cine y la diversión se combinan en una misma noche.

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