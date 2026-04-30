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    • Zulema Blanca Forcat, reconocida como Pergaminense Sobresaliente por su compromiso con la inclusión

    El Concejo Deliberante distinguió a la educadora Zulema Blanca Forcat por su extensa trayectoria en la educación especial y su labor comunitaria.

    30 de abril de 2026 - 11:40
    El reconocimiento a Zulema Blanca Forcat destacó su trabajo en instituciones educativas y su incansable tarea en favor de la inclusión, guiada por una premisa que marcó su camino: “el método del corazón”.

    El reconocimiento a Zulema Blanca Forcat destacó su trabajo en instituciones educativas y su incansable tarea en favor de la inclusión, guiada por una premisa que marcó su camino: “el método del corazón”.

    CONCEJO DELIBERANTE
    Zulema Blanca Forcat cuenta con una sólida formación en educación especial y se ha desempeñado también como capacitadora y escritora.

    Zulema Blanca Forcat cuenta con una sólida formación en educación especial y se ha desempeñado también como capacitadora y escritora.

    CONCEJO DELIBERANTE

    En una sesión especial realizada el martes último, el Concejo Deliberante de Pergamino otorgó la distinción de Pergaminense Sobresaliente a Zulema Blanca Forcat, en reconocimiento a su vasta trayectoria y compromiso con la educación especial y la inclusión.

    El homenaje puso en valor una vida consagrada a la docencia y al acompañamiento de niños, jóvenes y adultos con diversas realidades, destacando su vocación y su mirada profundamente humana sobre la enseñanza. A lo largo de su carrera, Forcat desarrolló una labor ejemplar en distintas instituciones educativas de la ciudad, en particular en la Escuela de Educación Especial Nº 502, donde se desempeñó durante más de dos décadas, dejando una huella imborrable en alumnos, familias y colegas.

    También tuvo un rol destacado como directora de la Escuela Los Buenos Hijos, donde impulsó propuestas pedagógicas centradas en la contención, el aprendizaje y el desarrollo integral de cada estudiante, promoviendo siempre una educación basada en el respeto y la inclusión.

    Lejos de retirarse de su vocación, continuó generando espacios de crecimiento a través del taller literario “Creer y Crear”, una iniciativa propia que lleva adelante desde hace más de diez años y en la que brinda herramientas de expresión y desarrollo personal a personas con discapacidad intelectual, física, trastornos del espectro autista y adultos mayores.

    En paralelo, preside la Asociación Civil “Juani Muzzioli”, desde donde impulsa proyectos orientados a fortalecer la inclusión y el acompañamiento comunitario, consolidando su rol como referente social en Pergamino.

    Durante el reconocimiento, se destacó no solo su trayectoria profesional, sino también su calidad humana y su sensibilidad, sintetizadas en una premisa que guio su camino: muchas veces, además de conocimientos y métodos, es necesario aplicar “el método del corazón”.

    Sobre Zulema Blanca Forcat

    Nacida en Pergamino en 1949, Zulema Blanca Forcat cuenta con una sólida formación en educación especial y se ha desempeñado también como capacitadora y escritora. Es autora del libro “El color de mis palabras”, obra en la que refleja su experiencia y su mirada sobre la inclusión y la expresión.

    Con esta distinción, el Concejo Deliberante reconoció a una mujer que hizo de la educación una verdadera misión de vida, y cuya historia representa el valor de quienes transforman la comunidad desde la empatía, el compromiso y el amor por el prójimo, dejando una marca profunda en generaciones de pergaminenses.

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