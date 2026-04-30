Zulema Blanca Forcat, reconocida como Pergaminense Sobresaliente por su compromiso con la inclusión

Zulema Blanca Forcat cuenta con una sólida formación en educación especial y se ha desempeñado también como capacitadora y escritora.

El reconocimiento a Zulema Blanca Forcat destacó su trabajo en instituciones educativas y su incansable tarea en favor de la inclusión, guiada por una premisa que marcó su camino: “el método del corazón”.

En una sesión especial realizada el martes último, el Concejo Deliberante de Pergamino otorgó la distinción de Pergaminense Sobresaliente a Zulema Blanca Forcat , en reconocimiento a su vasta trayectoria y compromiso con la educación especial y la inclusión.

El homenaje puso en valor una vida consagrada a la docencia y al acompañamiento de niños, jóvenes y adultos con diversas realidades, destacando su vocación y su mirada profundamente humana sobre la enseñanza. A lo largo de su carrera, Forcat desarrolló una labor ejemplar en distintas instituciones educativas de la ciudad, en particular en la Escuela de Educación Especial Nº 502 , donde se desempeñó durante más de dos décadas, dejando una huella imborrable en alumnos, familias y colegas.

También tuvo un rol destacado como directora de la Escuela Los Buenos Hijos , donde impulsó propuestas pedagógicas centradas en la contención, el aprendizaje y el desarrollo integral de cada estudiante, promoviendo siempre una educación basada en el respeto y la inclusión.

Lejos de retirarse de su vocación, continuó generando espacios de crecimiento a través del taller literario “Creer y Crear” , una iniciativa propia que lleva adelante desde hace más de diez años y en la que brinda herramientas de expresión y desarrollo personal a personas con discapacidad intelectual, física, trastornos del espectro autista y adultos mayores.

En paralelo, preside la Asociación Civil “Juani Muzzioli”, desde donde impulsa proyectos orientados a fortalecer la inclusión y el acompañamiento comunitario, consolidando su rol como referente social en Pergamino.

Durante el reconocimiento, se destacó no solo su trayectoria profesional, sino también su calidad humana y su sensibilidad, sintetizadas en una premisa que guio su camino: muchas veces, además de conocimientos y métodos, es necesario aplicar “el método del corazón”.

Sobre Zulema Blanca Forcat

Nacida en Pergamino en 1949, Zulema Blanca Forcat cuenta con una sólida formación en educación especial y se ha desempeñado también como capacitadora y escritora. Es autora del libro “El color de mis palabras”, obra en la que refleja su experiencia y su mirada sobre la inclusión y la expresión.

Con esta distinción, el Concejo Deliberante reconoció a una mujer que hizo de la educación una verdadera misión de vida, y cuya historia representa el valor de quienes transforman la comunidad desde la empatía, el compromiso y el amor por el prójimo, dejando una marca profunda en generaciones de pergaminenses.