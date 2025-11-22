sábado 22 de noviembre de 2025
    • San Nicolás: baja ocupación hotelera, pero esperan un repunte por la Fiesta de Disfraces

    La ocupación hotelera en San Nicolás comenzó el fin de semana largo con niveles bajos, pero confían en una mejora impulsada por la Fiesta de Disfraces .

    22 de noviembre de 2025 - 12:05
    La Cámara Hotelera Gastronómica de San Nicolás confirmó que el nivel de ocupación durante este fin de semana largo es bajo, aunque confían en un repunte con el movimiento previsto para la Fiesta de Disfraces.

    La Cámara Hotelera Gastronómica de San Nicolás confirmó que el nivel de ocupación durante este fin de semana largo es bajo, aunque confían en un repunte con el movimiento previsto para la Fiesta de Disfraces.

    Google

    La Cámara Hotelera Gastronómica de San Nicolás confirmó que la ocupación durante el fin de semana largo de noviembre se mantiene baja, aunque las expectativas están puestas en un repunte durante la noche de este sábado. El sector señala que, tras un período complejo, los eventos locales comenzaron a generar una leve mejora en el movimiento turístico.

    Ocupación hotelera baja en el inicio del fin de semana largo

    La Cámara Hotelera Gastronómica de San Nicolás indicó que el fin de semana comenzó con un nivel de ocupación inferior al esperado. Desde el sector explicaron que la demanda inicial se mantuvo débil, a pesar de que habitualmente los fines de semana largos aportan un mayor flujo de visitantes a la ciudad.

    Expectativas de repunte por la Fiesta de Disfraces

    Las miradas están puestas en este sábado, cuando se espera un aumento del movimiento debido a la realización de la Fiesta de Disfraces, un evento que convocó a cientos de personas el fin de semana anterior. Esa edición debió reprogramarse por cuestiones climáticas, por lo que la nueva fecha podría atraer a más público y, con ello, mejorar la ocupación hotelera.

    Una leve recuperación impulsada por eventos y turismo puntual

    Desde la Cámara aseguraron que, a partir de agosto, comenzaron a observar “una pequeña recuperación” en la actividad, sostenida principalmente por eventos locales y visitas puntuales. Aunque el panorama general sigue siendo desafiante, los empresarios del sector destacan que la realización de actividades recreativas y culturales genera un impacto positivo, al menos de manera gradual.

