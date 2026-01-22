jueves 22 de enero de 2026
    • San Nicolás: Allanan una celda en la UP3 por una estafa con la venta de lotes a través de redes sociales

    Investigan una maniobra fraudulenta por la venta ilegal de terrenos en Facebook. El operativo se realizó en una celda de la Unidad Penal N°3 de San Nicolás.

    22 de enero de 2026 - 08:37
    &nbsp;En las últimas horas se procedió a realizar un allanamiento en una celda de la Unidad Penal 3 ubicada en Av Savio 1072 de San Nicolás, en una celda del pabellón 5.&nbsp;

     En las últimas horas se procedió a realizar un allanamiento en una celda de la Unidad Penal 3 ubicada en Av Savio 1072 de San Nicolás, en una celda del pabellón 5. 

    Andar

    Un allanamiento realizado en una celda de la Unidad Penal N°3 de San Nicolás permitió avanzar en la investigación de una presunta estafa vinculada a la venta de lotes mediante redes sociales. La causa se originó tras denuncias por publicaciones engañosas en Marketplace de Facebook que ofrecían terrenos que no estaban a la venta.

    La denuncia por la venta fraudulenta de terrenos en Facebook

    La investigación se inició en junio de 2025, cuando el apoderado legal de una empresa con sede en Tigre radicó una denuncia en el Destacamento Policial de Villa La Ñata. En su presentación, advirtió que terceros estaban ofreciendo a la venta lotes pertenecientes a la firma a través de publicaciones en Marketplace, sin autorización ni vínculo alguno con la empresa propietaria.

    Según consta en la causa, las publicaciones incluían imágenes, descripciones y valores de los terrenos, lo que generó confusión entre potenciales compradores. Con el correr de los días, varias personas se presentaron asegurando haber adquirido los supuestos condominios y reclamando la propiedad de los mismos.

    Avanza la investigación judicial en Benavídez

    Ante la gravedad de los hechos y la cantidad de damnificados, la fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez dispuso una serie de medidas investigativas. Entre ellas, se ordenó el análisis de imágenes fílmicas, el relevamiento de perfiles en redes sociales y la toma de declaraciones testimoniales para reconstruir el circuito de la maniobra.

    Las tareas permitieron establecer que las operaciones fraudulentas habrían sido coordinadas desde el interior de un establecimiento penitenciario, lo que derivó en la solicitud de un allanamiento en una unidad carcelaria de San Nicolás.

    Allanamiento en la UP3 y un interno imputado por estafa

    En las últimas horas, personal policial llevó adelante un procedimiento en la Unidad Penal N°3, ubicada sobre avenida Savio 1072. El allanamiento se concretó en una celda del pabellón 5, donde se secuestró un teléfono celular que sería clave para la causa.

    Como resultado del operativo, un interno fue notificado de la imputación por el delito de “Estafa”. La Justicia continúa analizando el material incautado y no se descartan nuevas medidas ni la posible participación de otras personas en la maniobra investigada.

