San Pedro vivió una jornada histórica: la parroquia del Socorro fue proclamada Basílica Menor

La Diócesis de San Nicolás vivió una jornada histórica el lunes, cuando la Parroquia Nuestra Señora del Socorro de San Pedro fue proclamada Basílica Menor. La misa solemne fue presidida por el Nuncio Apostólico en la Argentina , monseñor Miroslaw Adamczyk, en representación del Santo Padre, y fue concelebrada por el obispo diocesano, monseñor Hugo Santiago, junto a vicarios y sacerdotes. La ceremonia reunió a autoridades civiles y eclesiásticas, y congregó a fieles de toda la región que colmaron el templo y sus alrededores.

El acto contó con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel , quien participó de la celebración junto a funcionarios locales y representantes institucionales. Su visita subrayó la relevancia cívica y religiosa que tuvo la proclamación para San Pedro y para toda la diócesis.

La decisión de elevar el templo a la dignidad de Basílica Menor había sido tomada por el Papa Francisco en diciembre de 2024, en reconocimiento a su valor histórico, arquitectónico y espiritual, y a la devoción mariana que animó a esta comunidad durante casi tres siglos.

Con la proclamación, la parroquia quedó unida de manera especial a la Iglesia de Roma, con la posibilidad de indulgencias y gracias espirituales para los fieles que la visitaran en las ocasiones previstas por la normativa eclesial.

Basílica 3

Una historia de fe y protección

La devoción a Nuestra Señora del Socorro en San Pedro se remontó al siglo XVIII, cuando los franciscanos recibieron como obsequio una imagen de la Virgen bajo esta advocación. En su travesía hacia el poblado, la caravana fue asaltada e incendiada; se perdieron los bienes materiales, pero la imagen permaneció intacta, hecho que la comunidad interpretó como un signo de protección.

En 1763, la Virgen del Socorro fue declarada patrona de San Pedro, y desde entonces su culto arraigó con fuerza en la vida religiosa local.

Un templo singular en la región

El actual edificio, de estilo neoclásico, se erigió entre 1860 y 1872 y se consolidó como emblema espiritual y arquitectónico de la ciudad. Se destacó por el techo y el ábside pintados y por la ubicación del campanario en la parte posterior, disposición que fue señalada como única en América y excepcional en el mundo.

A lo largo de generaciones, sus muros acompañaron bautismos, comuniones, bodas y despedidas, y ofrecieron un espacio de consuelo y esperanza para la comunidad.

Un hito para San Pedro y para la Diócesis de San Nicolás

Con la proclamación del lunes, la Diócesis de San Nicolás pasó a contar con una sola Basílica Menor, ubicada en San Pedro. El reconocimiento reforzó el rol de la Virgen del Socorro como referente de fe y consolidó a la ciudad como destino de peregrinación y oración para fieles de la región y del país.