San Pedro: COOPSER invierte $266 millones para modernizar su vehículos y mejorar servicios comunitarios

La Cooperativa de Servicios Públicos presentó un plan de renovación de vehículos que incluye camionetas y una ambulancia equipada con tecnología de última generación, con el objetivo de optimizar la atención en zonas rurales y ampliar la capacidad de respuesta.

La Cooperativa de Servicios Públicos (COOPSER) anunció una inversión de 266 millones de pesos destinada a la modernización de su flota vehicular, en el marco de un ambicioso plan para mejorar la calidad de los servicios que presta en San Pedro y sus localidades.

El acto de presentación se realizó en la sede social de Mitre 1200, con la presencia del presidente de la cooperativa, Iván Groppo , el secretario Ángel Álvarez , integrantes del Consejo de Administración y delegados de distintas zonas.

La inversión permitió la incorporación de cuatro camionetas Toyota Hilux y una ambulancia Toyota Hiace , equipada para traslados de media y baja complejidad. Las nuevas unidades serán destinadas a mejorar el mantenimiento de redes y servicios en Río Tala, Gobernador Castro, Santa Lucía y el área urbana de San Pedro , donde la flota actual comenzaba a mostrar signos de desgaste.

“La presencia de vehículos eficientes en zonas rurales es fundamental para garantizar tiempos de respuesta adecuados ante emergencias y para las tareas operativas”, señalaron desde la entidad.

Nueva ambulancia con tecnología de última generación

La ambulancia, que se suma a las ocho unidades que integran la flota sanitaria de COOPSER, refuerza los servicios sociales que ya benefician a más de 8.000 familias afiliadas. En promedio, la cooperativa realiza más de 500 traslados mensuales de alta complejidad, tanto a nivel local como regional.

Las unidades retiradas del servicio, que se encuentran en buen estado, serán reasignadas a otras áreas internas de la cooperativa, optimizando el uso de los recursos.

Planificación y ahorro

Las autoridades destacaron que esta inversión fue posible gracias a una política sostenida de planificación, control de gastos y ahorro institucional. “Estamos comprometidos con el crecimiento sostenido de los sectores clave como el eléctrico y los servicios sociales. Esta renovación es parte de un plan estratégico que prioriza la modernización, la seguridad y la eficiencia”, expresó Iván Groppo.

La decisión de COOPSER de renovar su flota se enmarca en su rol comunitario, no solo como proveedor de servicios públicos esenciales, sino también como actor clave en la infraestructura social y de salud del partido de San Pedro.