Salud mental: Distintas actividades de promoción y fortalecimiento

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Municipalidad de Pergamino llevó adelante distintas propuestas e intervenciones en los barrios para crear conciencia, mejorar la comprensión y fomentar el encuentro con el otro.

Juan Bonillo, director de Salud Mental comentó que “el equipo que compone el área desplegó en el territorio distintas propuestas y actividades que buscan fortalecer los lazos, promover encuentros y fundamentalmente comprender la salud mental como un campo de acción interdisciplinario, intersectorial, que podamos construir colaborativamente, corresponsablemente en comunidad”.

Salud mental y un trabajo preventivo Actualmente, la Dirección de Salud Mental local lleva adelante el programa Encontrarnos para la promoción y prevención; trabaja en conjunto con instituciones a través de la Mesa Local de Salud Mental y ofrece más de 15 dispositivos grupales en todo el Partido de Pergamino, además de consultorio individual para casos específicos. Los vecinos que requieran este servicio sanitario pueden requerirlo a través del portal ciudadano o acercarse al CAPS más cercano.

El Día Mundial de la Salud Mental busca crear conciencia sobre los problemas de esta naturaleza, reducir el estigma y movilizar los esfuerzos comunitarios para mejorar el bienestar de todos.

