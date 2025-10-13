lunes 13 de octubre de 2025
    • Salud mental: Distintas actividades de promoción y fortalecimiento

    Son importantes las intervenciones que lleva adelante la Municipalidad de Pergamino en materia de salud mental.

    13 de octubre de 2025 - 15:17
    Destacan las intervenciones en materia de salud mental en Pergamino.

    En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Municipalidad de Pergamino llevó adelante distintas propuestas e intervenciones en los barrios para crear conciencia, mejorar la comprensión y fomentar el encuentro con el otro.

    Esta fecha reconoce la actividad y la importancia de los profesionales de la salud mental en relación con el bienestar y la superación de los individuos.

    Juan Bonillo, director de Salud Mental comentó que “el equipo que compone el área desplegó en el territorio distintas propuestas y actividades que buscan fortalecer los lazos, promover encuentros y fundamentalmente comprender la salud mental como un campo de acción interdisciplinario, intersectorial, que podamos construir colaborativamente, corresponsablemente en comunidad”.

    Salud mental y un trabajo preventivo

    Actualmente, la Dirección de Salud Mental local lleva adelante el programa Encontrarnos para la promoción y prevención; trabaja en conjunto con instituciones a través de la Mesa Local de Salud Mental y ofrece más de 15 dispositivos grupales en todo el Partido de Pergamino, además de consultorio individual para casos específicos. Los vecinos que requieran este servicio sanitario pueden requerirlo a través del portal ciudadano o acercarse al CAPS más cercano.

    El Día Mundial de la Salud Mental busca crear conciencia sobre los problemas de esta naturaleza, reducir el estigma y movilizar los esfuerzos comunitarios para mejorar el bienestar de todos.

