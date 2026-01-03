Rural Bike San Pedro: Juan José Paz ganó la última competencia del 2025 en Gobernador Castro

La prueba reunió en su mayoría a bikers locales y tuvo como punto de partida y llegada el Circuito Panorámico del Oeste. La Opinion Semanario

Como ya es tradición en cada cierre de temporada, Pro Ciclismo San Pedro organizó la última competencia del año, denominada “Doble Gobernador Castro”. La prueba de Rural Bike reunió principalmente a bikers locales y tuvo como punto de partida y llegada el Circuito el Panorámico del Oeste, consolidándose como una cita clásica del calendario regional.

Una carrera exigente por los caminos rurales de la región La competencia se desarrolló en un contexto climático adverso, con temperaturas extremas que pusieron a prueba la resistencia física de los participantes. El recorrido atravesó distintos caminos rurales, combinando tramos rápidos con sectores técnicos que exigieron concentración y estrategia, además de resaltar los paisajes característicos de la zona y el atractivo natural del trazado elegido.

Juan José Paz, el último ganador del calendario 2025 En la categoría Libres, Juan José Paz se quedó con una sólida victoria y se convirtió en el último ganador del año. Detrás suyo arribaron Matías Mallo y Cristian Monzón, quienes completaron el podio tras una competencia intensa y pareja. El desempeño de Paz le permitió cerrar el 2025 con un triunfo significativo en una de las pruebas más tradicionales de la disciplina.

Resultados y clasificaciones por categorías Además de la categoría principal, la jornada dejó una amplia nómina de ganadores en las distintas divisionales. En Peña, Daniel Boaglio se quedó con el primer lugar, seguido por Gabriel Rodríguez y Mario Garibaldi. En Damas, la victoria fue para Rosana Belkis Pérez, escoltada por Mónica Vega.

En Master “D” ganó Luis “Chango” Aguilera, mientras que en Master “C” el triunfo fue para Pablo Mallo, seguido por Leonardo “Nano” Charella y Juan Pablo Villarruel. En Master “B”, Cristian Basualdo se quedó con el primer puesto, con Manuel Vulcano y Lucas Cardoso como escoltas. La clasificación de Libres se completó con Ignacio “Nino” Pisani en el cuarto lugar y Agustín Basualdo en la quinta posición, cerrando una jornada que marcó el final del calendario 2025 y ratificó el crecimiento sostenido del Rural Bike en la región.

