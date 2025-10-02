viernes 03 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Rescataron a una mujer que estuvo esclavizada 22 años en una casa en el centro de Rosario

    La mujer, de 36 años, fue encontrada este jueves en uno de los dos allanamientos que llevó a cabo la Policía Federal en el centro rosarino.

    2 de octubre de 2025 - 17:14
    Rescataron a una mujer que estuvo esclavizada 22 años en una casa en el centro de Rosario.

    Rescataron a una mujer que estuvo esclavizada 22 años en una casa en el centro de Rosario.

    INFOBAE

    Una impactante historia se conoció este jueves en Rosario, cuando la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la Policía Federal rescató a una mujer que estuvo reducida a la servidumbre desde sus 14 años hasta la actualidad, que tiene 36.

    Lee además
    En el Cementerio asistieron a la joven muy afectada y con intenciones de quitarse la vida.

    Una mujer joven intentó quitarse la vida frente a la tumba de sus abuelos
    Los perros se cruzaron el alambre lindero y arrastraron a la mascota para matarla en ataques letales.

    Una mujer denunció que los perros de un vecino mataron a su mascota

    El lugar donde rescataron a la víctima, que fue esclavizada por 22 años, fue una casa de barrio Martín de Rosario, en la zona donde se encuentra el Monumento Nacional a la Bandera.

    Por una investigación de los fiscales federales Javier Arzubi Calvo, María Virginia Sosa, Soledad García y Andrés Montefeltro, la Policía Federal hizo dos operativos. Uno, en Montevideo al 100, donde se encontró a la víctima, que había sido traída en contra de su voluntad desde Corrientes cuando era adolescente.

    Encerrada en el centro de Rosario

    En el inmueble situado a metros del Parque Urquiza no fueron encontradas las dos mujeres que están bajo investigación. En tanto, en Pueblo Esther se hizo otro procedimiento, donde los agentes incautaron un revólver y un rifle.

    De acuerdo a los indicios recolectados, la víctima fue obligada a hacer tareas domésticas y estar al cuidado de personas mayores, tareas por las que nunca percibió remuneración.

    La víctima únicamente tenía permitido salir del domicilio para hacer los mandados.

    En los operativos, que fueron autorizados por el juez de Garantías Román Lanzón, también se dispuso la presencia de un grupo de psicólogos para trabajar con la víctima.

    Los fiscales coordinaron las tareas con la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y la Defensoría del Pueblo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Una mujer joven intentó quitarse la vida frente a la tumba de sus abuelos

    Una mujer denunció que los perros de un vecino mataron a su mascota

    La muerte de una mujer mayor por causas naturales motivó el despliegue de una ambulancia de Same y la Policía

    ¿Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el asesinato de las tres chicas en Florencio Varela?

    Los detenidos por el triple crimen de las chicas se negaron a declarar y les imputan homicidio agravado

    Encontraron asesinadas y descuartizadas a las tres chicas que habían desaparecido en La Matanza

    Por el caso de las chicas de La Matanza: la policía encontró tres cuerpos enterrados y hay cuatro detenidos

    El caso de las chicas desaparecidas en La Matanza: la policía investiga manchas de sangre halladas en un campo

    Alarma por la desaparición de tres mujeres en La Matanza: la pista de una camioneta e hipótesis que inquietan

    Hospitalizaron a dos mujeres por el choque de una moto y una transeúnte en el Centro

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La recolección de residuos voluminosos tiene el cronograma de octubre

    La recolección de residuos voluminosos tiene el cronograma de octubre
    Rescataron a una mujer que estuvo esclavizada 22 años en una casa en el centro de Rosario.

    Rescataron a una mujer que estuvo esclavizada 22 años en una casa en el centro de Rosario

    Estación, la heladería de emprendedores pergaminenses que cruza fronteras.

    Emprendedores pergaminenses siguen conquistando España con sus helados

    Detuvieron a un médico en Baradero por abuso sexual

    Detuvieron a un médico en Baradero tras rechazo judicial de eximición en causa por abuso

    En palabras del Secretario General del SUTERyH Pergamino, Antonio Correa, el encargado de edificios es “el corazón silencioso del edificio, ese trabajador que da respuesta antes de que el vecino tenga que hacer el reclamo”.

    Día del Encargado de Edificios, una figura que debe ser cuidada