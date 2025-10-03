viernes 03 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Perú: "Pequeño J" dijo que es inocente y aseguró que trabajaba cosechando arándanos y vendiendo medias

    El abogado del acusado por el triple crimen de las chicas, Tony Janzen Valverde Victoriano, dijo que no fugó a Perú, sino que se encontraba solo en Argentina.

    3 de octubre de 2025 - 21:20
    Las autoridades judiciales de Perú iniciaron el juicio de extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano.

    Las autoridades judiciales de Perú iniciaron el juicio de extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano.

    INTERNET

    El caso del triple crimen de Florencio Varela suma un nuevo capítulo en los tribunales de Perú. Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, principal sospechoso de haber ordenado el asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, enfrentó este viernes una audiencia en el Juzgado de Chilca, en Lima, por su extradición.

    Lee además
    Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, principal acusado del triple crimen de Florencio Varela.

    La Justicia de Perú le dictó la prisión preventiva a "Pequeño J" y empezarán los trámites para la extradición
    Brenda, Morena y Lara fueron descuartizadas y asesinadas en una casa de Florencio Varela.

    De la desaparición de Brenda, Morena y Lara al ensañamiento: cronología del triple crimen de Florencio Varela

    Su abogado defensor, Marcos Sandoval, rechazó la extradición a la Argentina de “Pequeño J” y afirmó: “El acusado es inocente de todos los cargos. No existen pruebas sólidas que lo vinculen con los crímenes en Florencio Varela”.

    También buscó explicar por qué escapó a su país. “Al ver su nombre y apellido en la televisión y en las crónicas de Argentina, como se encuentra solo y tiene 20 años, pensó: ‘En Argentina no tengo ninguna familia, me detienen, ¿quién me va a ver en la cárcel? ¿Quién me va a poner un abogado?’. Esa ha sido la idea de mi patrocinado para venir al Perú”.

    Pequeño J

    pequeno j-002
    Tony Janzen Valverde Victoriano.

    Tony Janzen Valverde Victoriano.

    Además, el abogado resaltó la presunta trayectoria laboral de “Pequeño J”, quien es señalado como líder de una banda narco. “Él tiene que volver a trabajar. Siempre se dedicó a recolectar arándanos y vender medias de manera ambulante. También trabajó como albañil en la construcción y tiene que volver a trabajar”, dijo, agregando que es un joven que puede aportar mucho a la sociedad y al Estado peruano.

    “En la Argentina buscan meterlo preso sin llevar a cabo una investigación clara y precisa”, objetó Sandoval frente al juez Christian Chumpitaz y el fiscal Fernando Escobar.

    En su alegato, Sandoval solicitó que se otorgue la libertad condicional a “Pequeño J”, quien permanece detenido en Perú tras la captura realizada por la policía local a pedido de Interpol.

    “Pido la libertad de mi patrocinado para que pueda trabajar y aportar a su familia, que vive en Trujillo. Es joven y tiene mucho por dar a la sociedad y al Estado peruanos. En consecuencia, solicito que se aplique el principio de humanidad para él”, planteó el defensor.

    La acusación formal contra el joven incluye cargos por homicidio agravado con alevosía y violencia de género, delitos que en la Argentina podrían derivar en una condena a prisión perpetua.

    En paralelo, la investigación en territorio argentino avanza sobre la supuesta participación de Matías Agustín Ozorio, considerado la “mano derecha” de Valverde.

    Ozorio, que fue expulsado de Perú y llegó el jueves a Buenos Aires con chaleco antibalas, se negó a declarar en su primera indagatoria frente al fiscal Carlos Arribas. “Por ahora está como coautor. Es todo materia de investigación, hay secreto de sumario en la causa”, explicó el fiscal.

    Temas
    Seguí leyendo

    La Justicia de Perú le dictó la prisión preventiva a "Pequeño J" y empezarán los trámites para la extradición

    De la desaparición de Brenda, Morena y Lara al ensañamiento: cronología del triple crimen de Florencio Varela

    Espert bajo presión: el Gobierno marca distancia tras el escándalo por los vuelos con Fred Machado

    Rescataron a una mujer que estuvo esclavizada 22 años en una casa en el centro de Rosario

    Espert: Cruces, gritos y acusaciones: estalló la Comisión de Presupuesto

    López Murphy denunció que la polarización es una farsa: "Estoy rodeado de kirchneristas"

    Cumbre en Olivos: Macri le pidió cambios a Milei y el Presidente no descartó un nuevo Gabinete

    Octubre llega con algunos aumentos: servicios, educación, salud y combustibles más caros

    Milei: "Se desaceleró la economía porque quieren romper todo"

    Ricardo López Murphy se quebró al hablar por primera vez sobre la muerte de su hija en un streaming

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    José Luis Espert durante el video que subió a sus redes sociales minutos antes de la medianoche del pasado jueves.

    Espert bajo presión: el Gobierno marca distancia tras el escándalo por los vuelos con Fred Machado

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, principal acusado del triple crimen de Florencio Varela.

    La Justicia de Perú le dictó la prisión preventiva a "Pequeño J" y empezarán los trámites para la extradición
    Brenda, Morena y Lara fueron descuartizadas y asesinadas en una casa de Florencio Varela.

    De la desaparición de Brenda, Morena y Lara al ensañamiento: cronología del triple crimen de Florencio Varela

    Las autoridades judiciales de Perú iniciaron el juicio de extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano.

    Perú: "Pequeño J" dijo que es inocente y aseguró que trabajaba cosechando arándanos y vendiendo medias

    Él Defensor General pablo Santamarina le tomó juramento a Pedro Zanardi en un emotivo acto este viernes en la sala de audiencias de la Cámara de Apelaciones.

    Pedro Zanardi juró como nuevo Defensor Penal del Departamento Judicial Pergamino en un emotivo acto

    La institución de calle Mitre tiene una clínica propia para realizar las capacitaciones.

    El Círculo Odontológico Pergamino, pilar de la profesión y la comunidad