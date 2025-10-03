viernes 03 de octubre de 2025
    • La Justicia de Perú le dictó la prisión preventiva a "Pequeño J" y empezarán los trámites para la extradición

    Debe determinarse el traslado de Perú a Argentina dentro de los nueves meses de duración de la prisión preventiva a Tony Janzen Valverde Victoriano.

    3 de octubre de 2025 - 22:02
    Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, principal acusado del triple crimen de Florencio Varela.

    INTERNET

    La Justicia de Perú dictó la prisión preventiva de nueve meses con fines de extradición pasiva para Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, principal acusado del triple crimen de Florencio Varela.

    Las autoridades judiciales de Perú iniciaron el juicio de extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano.

    Brenda, Morena y Lara fueron descuartizadas y asesinadas en una casa de Florencio Varela.

    El presunto autor intelectual de la masacre quedará alojado en el establecimiento penal Nueva Cantera Imperial, en la localidad de Cañete -perteneciente al Departamento de Lima-, mientras se resuelve su traslado a la Argentina.

    El abogado Marcos Sandoval, defensor oficial de “Pequeño J”, adelantó que apelará el fallo. Previamente, había rechazado su extradición y afirmó que su defendido es inocente.

    El proceso de extradición pasiva remite a que los gravísimos delitos que se le imputan a Valverde ocurrieron en la Argentina, mientras que el acusado fue detenido en Perú.

    Se trata del proceso mediante el cual un país hace entrega de una persona acusada o condenada por un delito a otro país que la reclama para juzgarla o hacer que cumpla su pena. En este caso, Perú, el país al que se le hace el requerimiento, evalúa la solicitud de extradición según su legislación y los tratados internacionales.

    “En la Argentina buscan meterlo preso sin una investigación clara”

    De remera blanca, con dos policías escoltándolo y en compañía de su defensor, el acusado participó mediante una plataforma virtual de la audiencia ordenada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca, en Lima.

    “En la Argentina buscan meterlo preso sin llevar a cabo una investigación clara y precisa. La estrategia de la defensa es que se demore la extradición”, afirmó Sandoval frente al juez Christian Chumpitaz y el fiscal Fernando Escobar. Y fue más allá: “Mi patrocinado es inocente de todos los cargos que se le imputan”.

    Tony Janzen Valverde Victoriano-Peru
    Tony Janzen Valverde Victoriano

    Tony Janzen Valverde Victoriano

    El defensor solicitó la libertad condicional “para que mi patrocinado pueda trabajar y aportar a su familia, que vive en Trujillo”. Y agregó: ”Es joven, tiene 20 años y mucho por dar a la sociedad y el estado peruanos. En consecuencia, pido que se aplique el principio de humanidad para él". El juez, sin embargo, desestimó el pedido.

    La fiscalía había pedido nueve meses de prisión preventiva para Valverde, plazo estimado para la finalización del proceso de extradición.

    El ministerio público peruano había reclamado el pedido de detención con fines de extradición para “Pequeño J” por el homicidio agravado con alevosía y violencia de género de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

    Ozorio se negó a declarar

    Matías Agustín Ozorio, la mano derecha de “Pequeño J, se negó a declarar este viernes en la indagatoria frente al fiscal Carlos Arribas.

    El acusado, de 28 años, llegó en la noche del jueves a Buenos Aires tras su expulsión de Perú.

    “No puedo decir qué rol tuvo Ozorio. Por ahora está como coautor. Es todo materia de investigación, hay secreto de sumario en la causa”, señaló Arribas a TN.

    Por otro lado, el fiscal aseguró que no se levantará el secreto de sumario de la causa mientras avance la investigación y aclaró que aún no tienen probado “que haya habido una transmisión” del triple crimen.

    José Luis Espert durante el video que subió a sus redes sociales minutos antes de la medianoche del pasado jueves.

    Espert bajo presión: el Gobierno marca distancia tras el escándalo por los vuelos con Fred Machado

