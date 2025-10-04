sábado 04 de octubre de 2025
    • Feinmann apuntó ahora contra Taiana: "Está más sucio que una papa"

    Feinmann cargó duramente contra el ministro de Defensa, Jorge Taiana, por sus vínculos con el gobierno de Venezuela. También habló Pablo Rossi.

    4 de octubre de 2025 - 14:02
    Después de una semana en la que mantuvo una intensa ofensiva mediática contra el diputado José Luis Espert por sus vínculos con el empresario narco Fred Machado, el periodista Eduardo Feinmann dirigió ahora sus críticas hacia el ex ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana. Lo hizo con un tono directo y provocador, apuntando a sus lazos con el gobierno venezolano y calificando su trayectoria con fuertes expresiones.

    “El muerto se ríe del degollado. Está más sucio que una papa”, lanzó Feinmann al referirse a Taiana, a quien acusó de haber sido “un terrorista de armas llevar en la Argentina” y de “juntarse con terroristas narcos como Nicolás Maduro”.

    En su editorial, Feinmann destacó que Maduro —actual presidente de Venezuela— tiene una acusación formal por parte de la Justicia estadounidense y un pedido de captura internacional con una recompensa de 50 millones de dólares, bajo cargos de narcoterrorismo. En ese contexto, criticó el vínculo político y diplomático que mantiene el gobierno argentino con el régimen chavista, y especialmente el rol de Taiana en esa relación.

    “Maduro es amigo de Taiana y compañía”, remató Feinmann, quien ya había cuestionado el posicionamiento internacional del oficialismo en relación a las democracias de América Latina.

    Rossi: “El problema es el votante”

    A la intervención de Feinmann se sumó la del también periodista Pablo Rossi, quien expresó que “el problema es que el que vota a los Taiana de la vida no le importa de quién se trata”, en alusión a la presunta indiferencia de parte del electorado frente a los antecedentes o alianzas de ciertos funcionarios por parte del peronismo.

    La escalada de críticas se da en un contexto donde varios periodistas de alto perfil vienen profundizando sus señalamientos contra figuras del oficialismo y de la oposición, alternando denuncias, ironías y comentarios editoriales de alto voltaje.

