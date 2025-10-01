miércoles 01 de octubre de 2025
    • Espert: Cruces, gritos y acusaciones: estalló la Comisión de Presupuesto

    Kirchnerismo y otros bloques reclamaron la remoción de Espert de la Comisión de Presupuesto. El oficialismo lo ratificó y Milei calificó el escándalo como “charla de peluquería”.

    1 de octubre de 2025 - 16:15
    José Luis Espert en la comisión de Presupuesto y Hacienda

    José Luis Espert en la comisión de Presupuesto y Hacienda

    LAOPINION

    La Comisión de Presupuesto de Diputados comenzó el debate del Presupuesto 2026 en medio de un escándalo político: múltiples bloques opositores exigieron que José Luis Espert renuncie a la presidencia del cuerpo. Lo acusan de irregularidades y de entorpecer el debate legislativo. El oficialismo lo sostuvo, con respaldo total del presidente Javier Milei.

    Tensión en la apertura del debate

    Desde el primer minuto de la reunión, el bloque de Unión por la Patria, encabezado por Germán Martínez, pidió la salida de Espert. A la protesta se sumaron Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Desarrollo y Coherencia, la izquierda y Democracia para Siempre.

    “Es inentendible que Espert siga al frente de la comisión. No se trata de quedarnos con ese lugar, sino de defender el debate del presupuesto”, planteó Martínez.

    El PRO, la UCR e Innovación Federal evitaron pronunciarse.

    Espert avanzó con el presupuesto

    Lejos de retirarse, Espert continuó con la agenda y permitió el ingreso del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para exponer los lineamientos del Presupuesto 2026. “No hay que hablar de otra cosa que no sea el presupuesto”, advirtió Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario.

    Pero la oposición no se quedó conforme. Ya anticiparon que llevarán el tema al recinto en la próxima sesión, a través de un proyecto impulsado por la diputada Victoria Tolosa Paz para remover a Espert de la presidencia.

    Milei lo bancó: “Es una charla de peluquería”

    Pese a la presión política, el presidente Javier Milei cerró filas detrás de Espert. “Esto es otra operación más, la misma de siempre. Es una charla de peluquería”, dijo en declaraciones de TV.

    Con ese respaldo, La Libertad Avanza endureció su defensa del diputado. Pero en la misma jornada, Patricia Bullrich –ministra de Seguridad y candidata a senadora– marcó distancia y pidió que el tema “se aclare ya”. Su declaración fue utilizada por la oposición como argumento para reforzar el pedido de renuncia.

    Un candidato en la mira

    La figura de Espert genera incomodidad incluso dentro del oficialismo. Encabeza la lista de diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones del 26 de octubre, y su continuidad al frente de la Comisión de Presupuesto amenaza con enrarecer aún más el clima legislativo.

    La oposición advierte que, si no se resuelve pronto, el conflicto puede escalar y comprometer el tratamiento del presupuesto, que debe aprobarse antes de fin de año.

