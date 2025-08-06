Renunció el jefe regional de ANSES, Lucas Lucero, por listas "sin coherencia" en la interna libertaria

Lucas Lucero, jefe regional de ANSES, renunció a su cargo.

Este miércoles se conoció la renuncia del jefe regional de ANSES, Lucas Lucero, quien había asumido el cargo en marzo de este año. La decisión fue comunicada a través de su cuenta oficial en la red social X (ex Twitter), donde expresó fuertes críticas hacia las listas electorales impulsadas por un sector del oficialismo.

"Estamos más firmes que nunca en la defensa de las ideas de la Libertad", comenzó el ahora exfuncionario. “Vamos a acompañar a los candidatos del Presidente en la elección nacional del 26 de octubre. Pero no podemos apoyar listas armadas sin coherencia”, agregó.

La presencia de personas vinculadas al kirchnerismo, la gran razón En su publicación, Lucero cuestionó la presencia de exkirchneristas y referentes de izquierda en los armados electorales: “Listas que incluyen dirigentes que hasta hace poco fueron kirchneristas, con pensamiento de izquierda, críticos del gobierno, y que ahora se disfrazan de liberales solo porque no quieren pagar impuestos”.

A modo de cierre, remarcó que no se respetaron los principios libertarios ni se escucharon las voces del espacio, motivo por el cual decidió presentar su renuncia como jefe regional del organismo previsional. “Siendo fiel a mis principios, he tomado la decisión de presentar mi renuncia”, concluyó.

