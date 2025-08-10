Renace el Teatro San Martín: un ícono de Pergamino que se prepara para volver a brillar

Las obras de remodelación del emblemático Teatro San Martín avanzan a paso firme, en el marco de un ambicioso proyecto que busca no solo recuperar un espacio histórico para la ciudad, sino también proyectarlo hacia el futuro como un polo cultural y turístico de primer nivel. Ubicado en el corazón de Pergamino , el San Martín fue durante décadas el escenario de incontables veladas teatrales, musicales y eventos que marcaron la memoria colectiva. Su reapertura significará devolverle a la ciudad un lugar donde confluyen el arte, la historia y la identidad.

Actualmente, los trabajos se concentran en etapas clave para garantizar una infraestructura moderna y funcional. Según explicó el secretario de Desarrollo Urbano, Esteban Giugliani, “lo que se está haciendo ahora es todo el montaje de las parrillas de iluminación y pasarelas metálicas de la torre escénica. También se está trabajando en el revestimiento con panelería acústica de la sala, el cielo raso termoacústico y el revestimiento de las gradas para dejarlo listo para el montaje de las butacas. Además, se están montando los ascensores, ejecutando la instalación eléctrica para la iluminación de la sala y construyendo los paquetes de baños de planta baja”.

Estos avances son parte de un plan que integra aspectos técnicos de última generación con el respeto por el valor patrimonial del edificio. Cada detalle, desde la acústica hasta la comodidad del público, está siendo cuidadosamente pensado para ofrecer una experiencia escénica de primer nivel.

El intendente Javier Martínez destacó el sentido profundo que tiene esta obra para Pergamino: “Estamos recuperando un espacio que forma parte de la historia afectiva de los pergaminenses y que, una vez finalizado, se convertirá en un verdadero centro cultural de referencia en la región. El nuevo Teatro San Martín será un motor de actividades artísticas, pero también un atractivo turístico que va a dinamizar la economía local y atraer visitantes de distintas partes del país”.

Desde la Subsecretaría de Cultura, Diego Morello coincidió en la magnitud del impacto que tendrá la reapertura: “La ciudad va a contar con una infraestructura de primer nivel para recibir espectáculos de gran envergadura, y también será una plataforma para nuestros artistas. Es una obra que representa una inversión directa en el desarrollo cultural de la ciudad. Pergamino tendrá un espacio pensado tanto para grandes producciones como para las expresiones locales que hoy no tienen un escenario de esta envergadura”.

Historia y proyección en Pergamino

Inaugurado originalmente en la primera mitad del siglo XX, el Teatro San Martín fue durante décadas punto de encuentro para generaciones de pergaminenses. Por su escenario pasaron reconocidas compañías teatrales, orquestas, artistas nacionales e internacionales, además de servir como sede de eventos institucionales, escolares y comunitarios. Con el paso del tiempo, el deterioro estructural y la falta de modernización hicieron necesario un cierre prolongado para encarar una reforma integral.

La remodelación actual no es solo una obra de infraestructura: es una apuesta a fortalecer la vida cultural de la ciudad, a generar nuevas oportunidades para el turismo y a posicionar a Pergamino como un punto de referencia en el mapa cultural de la región.

Un plan integral

La transformación del Teatro San Martín se enmarca en un plan estratégico de infraestructura cultural que impulsa el Municipio, con una mirada integral que articula patrimonio, accesibilidad, innovación y desarrollo económico. La idea es que este espacio no solo albergue funciones teatrales o conciertos, sino que también sea un lugar para congresos, festivales, proyecciones y actividades formativas.

Cuando se enciendan nuevamente las luces de su sala principal, no solo se recuperará un edificio: se encenderá también una nueva etapa para la cultura pergaminense, con un teatro que combinará tradición y modernidad, y que será símbolo de la fuerza creativa y la identidad de toda una comunidad.