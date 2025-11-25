martes 25 de noviembre de 2025
    • Ramallo: Poletti enviará un Presupuesto 2026 récord con suba de tasas y más cargos políticos

    El proyecto se enviara al Concejo Deliberante de Ramallo y superaría los $35.000 millones y llegaría con demoras, subas impositivas.

    25 de noviembre de 2025 - 11:43
    El proyecto, que llegaría a más de $35.000 millones, será presentado esta semana junto a la nueva ordenanza fiscal impositiva. La oposición cuestiona el retraso, el aumento de tasas y la ampliación de la planta política.

    El Norte

    El intendente Mauro Poletti enviará esta semana al Concejo Deliberante el Presupuesto 2026 y la nueva ordenanza fiscal impositiva, en medio de demoras, tensiones políticas y un incremento histórico del gasto municipal. La oposición cuestiona el aumento de tasas y la ampliación de cargos políticos previstos por el Ejecutivo.

    Se consolida un espacio estratégico para emprendedores, pymes, industrias, municipios y entidades.

    La Cámara de Comercio Italiana de Rosario y el Centro Económico de Pergamino impulsan el desarrollo binacional
    El exsecretario de Gobierno, Leonardo Peris, que presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de transparencia sobre el destino de los fondos de las becas deportivas.

    Baradero: Peris pide transparencia en becas deportivas tras denuncias de deportistas

    Presupuesto 2026: un aumento histórico que supera los $35.000 millones

    Aunque el Ejecutivo aún no difundió cifras oficiales, fuentes municipales adelantaron que el Presupuesto 2026 rondaría los 35.000 millones de pesos, cerca de un 80% más que los 22.000 millones aprobados para 2025. La suba supera ampliamente la inflación estimada y se explica por mayores gastos en salud, obras públicas y programas sociales, incluyendo el presupuesto del Hospital José María Gomendio.

    Demoras, falta de informes y acusaciones de gasto electoral

    El retraso en la presentación del proyecto alimenta las críticas opositoras. La normativa establece que debía enviarse en octubre, pero Poletti solicitó una prórroga que vence este mes. Los bloques opositores denuncian falta de transparencia durante 2024 y recuerdan que el municipio consumió el 80% del presupuesto antes de las elecciones, lo que derivó en ajustes forzados en el tramo final del año.

    Polémica por nuevos cargos políticos y salarios elevados

    Uno de los puntos más discutidos es la ampliación de la planta política, con cargos de designación directa que superarían los 2 millones de pesos mensuales. La oposición considera esta medida contradictoria con el discurso de austeridad, especialmente cuando el salario promedio municipal ronda los 300 mil pesos. Con mayoría propia desde diciembre, Poletti podría aprobar sin dificultades tanto el presupuesto como las nuevas tasas.

