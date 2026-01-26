lunes 26 de enero de 2026
    • Ramallo: Más de 40 mil personas vibraron con la Fiesta del Rock

    La Fiesta del Rock reunió a unas 40 mil personas en Ramallo y se desarrolló sin incidentes, con bandas locales y nacionales.

    26 de enero de 2026 - 10:07
    El Municipio de Ramallo informó que la Fiesta del Rock realizada este sábado en las playas de Ramallo convocó a unas 40 mil personas y se desarrolló sin incidentes a lo largo de toda la jornada.&nbsp;

    Ramallo Ciudad

    La Fiesta del Rock volvió a consolidarse como uno de los eventos culturales más convocantes de la región. Este sábado, más de 40 mil personas colmaron las playas de Ramallo para disfrutar de una jornada musical que se desarrolló con normalidad, sin incidentes y con una fuerte impronta de turismo y de cultura.

    Una convocatoria masiva que superó las expectativas

    Desde las primeras horas del día se registró un ingreso constante de público proveniente de distintas localidades de la región, así como de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense. El Municipio de Ramallo informó que la organización permitió una distribución ordenada de los visitantes en campings, paradores y sectores de playa, lo que garantizó comodidad y seguridad durante toda la jornada.

    La masiva concurrencia se reflejó también en la actividad comercial. Restaurantes, puestos gastronómicos, prestadores turísticos y comercios locales trabajaron a pleno, generando un importante impacto económico para la ciudad en pleno fin de semana.

    Bandas locales y artistas nacionales en un escenario a pleno

    La grilla artística combinó propuestas emergentes, músicos locales y bandas de trayectoria nacional. La actividad musical comenzó durante la tarde y se extendió hasta la noche, con un escenario que mantuvo un flujo constante de público a lo largo de todo el festival.

    Entre los artistas que formaron parte del evento se destacaron Do Neurona, Jóvenes Podioseros, Pier, Mancha de Rolando, Felipe Barrozo y Autos Robados, que fueron ovacionados por miles de personas y aportaron diversidad de estilos dentro del rock nacional.

    Organización, solidaridad y una desconcentración ordenada

    Desde el Municipio resaltaron el desarrollo ordenado del evento, tanto en el ingreso como en la desconcentración final. Tras el cierre de los espectáculos, la salida del público se realizó de manera escalonada, con circulación fluida de vehículos particulares y micros, sin registrarse embotellamientos ni inconvenientes.

    En el marco de la Fiesta del Rock, también se destacó la participación de la ONG Animales Ramallo, que llevó adelante una iniciativa solidaria mediante un bono contribución, sumando una acción comunitaria a una jornada que combinó música, turismo y compromiso social.

