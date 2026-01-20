martes 20 de enero de 2026
    • Ramallo dijo presente en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María

    El jinete de Ramallo Leonardo Casaldarnos logró clasificar como suplente y vivió desde adentro el máximo escenario de la jineteada argentina en Córdoba.

    20 de enero de 2026 - 17:29
    Ramallo dijo presente en una de las fiestas más importantes del país. Leonardo Casaldarnos, jinete oriundo de la ciudad, fue parte del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, que culminó este fin de semana en la provincia de Córdoba.

    metafm.com.ar

    Ramallo tuvo representación en uno de los eventos culturales más importantes del país. Leonardo Casaldarnos, jinete de 37 años oriundo de la ciudad, participó del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, que finalizó este fin de semana en Córdoba y reúne cada año a los mejores exponentes de la tradición gaucha.

    Un alerta al 911 por un presunto artefacto explosivo en una fábrica del Parque Comirsa activó un operativo preventivo en Villa General Savio.

    Alerta en Ramallo: hallan un presunto artefacto explosivo en el Parque Comirsa
    Llegar a El Paraíso es sumergirse en un mar de luciérnagas y pasto, algún perro suelto, y el horizonte infinito

    Escapada a El Paraíso: el pueblo de Ramallo donde se come como en casa de la abuela

    Leonardo Casaldarnos y un largo camino hacia el festival Jesús María

    La presencia de Casaldarnos en Jesús María fue el resultado de un recorrido extenso y exigente. Desde hace 15 años compite en distintas clasificatorias, quedando en reiteradas oportunidades a las puertas de la clasificación. En los últimos tres años, alcanzó instancias de semifinales y finales, hasta lograr este año el ansiado pase como jinete suplente.

    El esfuerzo y los obstáculos en la temporada 2025

    Durante la presente temporada, el jinete ramallense alcanzó una final en Pinamar, donde un inconveniente con el caballo en la última rueda le impidió sumar puntos determinantes. Aun así, el tercer puesto obtenido le permitió clasificar como suplente y asegurar su lugar en el festival más prestigioso de la jineteada argentina.

    Orgullo, reconocimiento y futuro en la jineteada

    Si bien en esta edición no pudo montar ninguna noche, Casaldarnos destacó el orgullo de haber sido parte del evento y de vivir una experiencia única. Tras superar lesiones y fracturas en sus comienzos, asegura que seguirá compitiendo “hasta que le dé el físico”. Como reconocimiento, la organización le entregó una estatuilla, acompañado por jinetes bonaerenses y el delegado Jorge Raúl Aristegui, diez veces campeón en Jesús María.

