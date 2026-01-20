Ramallo dijo presente en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María

Ramallo dijo presente en una de las fiestas más importantes del país. Leonardo Casaldarnos, jinete oriundo de la ciudad, fue parte del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, que culminó este fin de semana en la provincia de Córdoba. metafm.com.ar

Leonardo Casaldarnos y un largo camino hacia el festival Jesús María La presencia de Casaldarnos en Jesús María fue el resultado de un recorrido extenso y exigente. Desde hace 15 años compite en distintas clasificatorias, quedando en reiteradas oportunidades a las puertas de la clasificación. En los últimos tres años, alcanzó instancias de semifinales y finales, hasta lograr este año el ansiado pase como jinete suplente.

El esfuerzo y los obstáculos en la temporada 2025 Durante la presente temporada, el jinete ramallense alcanzó una final en Pinamar, donde un inconveniente con el caballo en la última rueda le impidió sumar puntos determinantes. Aun así, el tercer puesto obtenido le permitió clasificar como suplente y asegurar su lugar en el festival más prestigioso de la jineteada argentina.

Orgullo, reconocimiento y futuro en la jineteada Si bien en esta edición no pudo montar ninguna noche, Casaldarnos destacó el orgullo de haber sido parte del evento y de vivir una experiencia única. Tras superar lesiones y fracturas en sus comienzos, asegura que seguirá compitiendo “hasta que le dé el físico”. Como reconocimiento, la organización le entregó una estatuilla, acompañado por jinetes bonaerenses y el delegado Jorge Raúl Aristegui, diez veces campeón en Jesús María.

