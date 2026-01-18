Ramallo: Cambios en el Hospital Gomendio generan inquietud por traslados y el futuro del área administrativa

La reorganización edilicia impulsada en el Hospital José María Gomendio encendió señales de alarma entre trabajadores del área administrativa. Radio Meta Ramallo

La reorganización edilicia impulsada en el Hospital José María Gomendio de Ramallo encendió señales de alarma entre trabajadores del área administrativa. La posibilidad de traslados fuera del edificio central generó inquietud y reavivó temores sobre eventuales recortes, aunque la dirección del nosocomio salió a negar cualquier ajuste de personal.

Reorganización en el Hospital Gomendio y preocupación laboral En los últimos días comenzaron a circular comentarios dentro del hospital y en redes sociales sobre el traslado de oficinas administrativas. Aunque la medida fue presentada como una simple reubicación de espacios, trabajadores expresaron incertidumbre por el impacto que podría tener en sus condiciones laborales y en la estabilidad del sector.

Traslado de oficinas y aclaraciones de la conducción El director del hospital, Rubén Millán, explicó que la reorganización alcanzará a nueve empleados de áreas como Tesorería, Legales, Compras y Personal, que pasarán a desempeñarse en el edificio municipal. Aseguró que no habrá cambios en funciones ni reducción de personal y que se trata de optimizar el uso del espacio físico.

Nuevos servicios de salud y proyectos a futuro Según detalló la dirección, el objetivo principal es liberar áreas internas para avanzar con la creación de un sector de tratamiento oncológico y evaluar el traslado del vacunatorio. Ambos proyectos requieren infraestructura específica y accesos diferenciados, bajo normas del Ministerio de Salud, mientras áreas clave seguirán funcionando dentro del hospital.

