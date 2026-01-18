domingo 18 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ramallo: Cambios en el Hospital Gomendio generan inquietud por traslados y el futuro del área administrativa

    La reorganización de espacios en el Hospital de Ramallo despertó preocupación entre trabajadores administrativos, que temen traslados y eventuales recortes.

    18 de enero de 2026 - 15:28
    La reorganización edilicia impulsada en el Hospital José María Gomendio encendió señales de alarma entre trabajadores del área administrativa.

    La reorganización edilicia impulsada en el Hospital José María Gomendio encendió señales de alarma entre trabajadores del área administrativa.

    Radio Meta Ramallo

    La reorganización edilicia impulsada en el Hospital José María Gomendio de Ramallo encendió señales de alarma entre trabajadores del área administrativa. La posibilidad de traslados fuera del edificio central generó inquietud y reavivó temores sobre eventuales recortes, aunque la dirección del nosocomio salió a negar cualquier ajuste de personal.

    Lee además
    La oficina de PAMI permanece cerrada desde hace dos meses y los afiliados de Pérez Millán solo reciben atención remota, sin días ni horarios fijos.

    Pérez Millán: el Concejo Deliberante exige reabrir de urgencia la oficina de PAMI
    Un presunto hecho de hurto ocurrido en la ciudad de Ramallo generó preocupación entre propietarios de alojamientos temporarios, luego de que una pareja que se había presentado como turistas abandonara un departamento alquilado llevándose diversos elementos de valor.

    Ramallo: investigan a una pareja por el robo de electrodomésticos en un alquiler temporario

    Reorganización en el Hospital Gomendio y preocupación laboral

    En los últimos días comenzaron a circular comentarios dentro del hospital y en redes sociales sobre el traslado de oficinas administrativas. Aunque la medida fue presentada como una simple reubicación de espacios, trabajadores expresaron incertidumbre por el impacto que podría tener en sus condiciones laborales y en la estabilidad del sector.

    Traslado de oficinas y aclaraciones de la conducción

    El director del hospital, Rubén Millán, explicó que la reorganización alcanzará a nueve empleados de áreas como Tesorería, Legales, Compras y Personal, que pasarán a desempeñarse en el edificio municipal. Aseguró que no habrá cambios en funciones ni reducción de personal y que se trata de optimizar el uso del espacio físico.

    Nuevos servicios de salud y proyectos a futuro

    Según detalló la dirección, el objetivo principal es liberar áreas internas para avanzar con la creación de un sector de tratamiento oncológico y evaluar el traslado del vacunatorio. Ambos proyectos requieren infraestructura específica y accesos diferenciados, bajo normas del Ministerio de Salud, mientras áreas clave seguirán funcionando dentro del hospital.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pérez Millán: el Concejo Deliberante exige reabrir de urgencia la oficina de PAMI

    Ramallo: investigan a una pareja por el robo de electrodomésticos en un alquiler temporario

    Las escuelas de Ramallo reciben nuevos bancos y sillas de cara al inicio del ciclo lectivo

    Ramallo: suba de tasas municipales, servicios en retroceso y un conflicto que escala en la Justicia

    Las carreras universitarias en Ramallo dejarán de ser gratuitas y comenzarán a cobrar matrícula en 2026

    Una multitud disfrutó Ramallo: 15 mil visitantes y actividades culturales este fin de semana

    Ramallo pierde recursos en la coparticipación provincial y preocupa a la gestión Poletti

    Ramallo: el asfalto del barrio Don Antonio no resistió seis meses y crece la queja vecinal

    Polémica tasa de Poletti: cargar combustible en Ramallo cuesta hasta 5% más que en San Nicolás

    Bomberos Voluntarios de Ramallo alertan por estafas con pedidos falsos de dinero

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Finalmente, las tres responsables del lugar fueron condenadas a 3 años de prisión en suspenso y a cumplir tareas comunitarias. Fueron encontradas culpables ante la negligencia por no asistir, en tiempo y forma, a la víctima.

    Baradero: Condenaron a las responsables del Hogar Abuela Tita por la muerte de una mujer en 2022

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El comisario Walter Biandratti es el jefe del Destacamento de Seguridad Vail Pergamino. video

    Walter Biandratti: "La falta de VTV es una infracción grave y puede derivar en el secuestro de la licencia"
    Boca se medirá ante Olimpia de Paraguay por el segundo y último amistoso de la pretemporada. Arranca a las 21.15 horas en San Nicolás.

    Boca Juniors cierra la pretemporada ante Olimpia en San Nicolás sin refuerzos confirmados

    La reorganización edilicia impulsada en el Hospital José María Gomendio encendió señales de alarma entre trabajadores del área administrativa.

    Ramallo: Cambios en el Hospital Gomendio generan inquietud por traslados y el futuro del área administrativa

    Con el edificio ya bajo control municipal, el Ejecutivo busca financiamiento a través del FOPC para reparar un acceso que presenta serios deterioros desde su inauguración y que arrastra una obra inconclusa.

    San Pedro: Salazar busca usar el FOPC para reparar el deteriorado acceso a la Terminal de Ómnibus

    Domingo 18 de enero - Versión PDF