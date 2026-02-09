Día Internacional de la Pizza: historia, tradición y los sabores que enamoran a los argentinos

Clásica, innovadora o bien argentina, la pizza es sinónimo de encuentro, historia y una pasión que atraviesa generaciones.

El Día Internacional de la Pizza se celebra cada 9 de febrero y rinde homenaje a uno de los platos más consumidos y queridos del planeta. Más allá de su sabor, la pizza representa una tradición cultural que une generaciones y reúne a personas de todo el mundo alrededor de una mesa.

La fecha tomó aún más relevancia en 2017, cuando la UNESCO declaró a la pizza Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconociendo su rol en la vida social y la transmisión del saber culinario a lo largo del tiempo.

La distinción fue oficializada por el Comité Intergubernamental de la UNESCO durante un encuentro realizado en Jeju, Corea del Sur, tras una campaña mundial que reunió más de dos millones de firmas. Desde entonces, el 9 de febrero se convirtió en una celebración global para los amantes de este plato emblemático de la gastronomía italiana.

Los orígenes de la pizza se remontan a civilizaciones antiguas como Egipto, Grecia, Persia y Roma. Entre los años 521 y 500 a.C., los persas consumían un pan plano circular al que agregaban queso y dátiles. En la Antigua Roma, los soldados lo acompañaban con aceite de oliva y hierbas.

Con el paso del tiempo, en la ciudad italiana de Nápoles se incorporó el tomate, dando forma a lo que hoy se reconoce como la primera pizza. Allí, en 1889, el panadero Raffaele Esposito creó la famosa pizza Margherita, en honor a la reina Margherita de Saboya, utilizando ingredientes que representaban los colores de la bandera italiana.

Según la tradición, el 9 de febrero marca el día en que se estableció esta receta, motivo por el cual se celebra la fecha.

Las pizzas favoritas de los argentinos

En Argentina, la pizza ocupa un lugar central en la cultura gastronómica. Existen múltiples estilos, desde la clásica de muzzarella hasta variantes más modernas como la NY style o las de masa madre. Sin embargo, hay sabores que lideran las preferencias.

De acuerdo a un estudio de Apyce (Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina), la pizza de muzzarella es la más elegida en todo el país, tanto en tamaño grande como chico.

En pizzas grandes, la muzzarella encabeza el ranking con un 33,83% de consumo, seguida por la napolitana (11,83%) y la de jamón y morrón (8,11%). En tamaños chicos, la fugazza con queso se ubica como la segunda opción más popular, con un 10,36%.

Consumo de pizza: Argentina en el ranking mundial

A nivel global, Argentina se posiciona en el puesto 23 del ranking mundial de consumo de pizza. Según un relevamiento basado en datos de World Population Review, Scribd e Insider Monkey, el país registra un promedio de 4,2 kilos de pizza por persona al año.

El listado, que analizó el consumo per cápita en 38 países, es liderado por Noruega, con 11,4 kilos anuales, seguida por Estados Unidos y Canadá. Si bien Argentina no se encuentra entre los primeros puestos, el informe confirma la fuerte presencia de la pizza en la vida cotidiana, especialmente en reuniones familiares, salidas y celebraciones.