martes 03 de febrero de 2026
    • Madrid Fusión 2026: cómo fue la destacada participación de la cocina argentina

    La cocina nacional tuvo una destacada participación en el congreso gastronómico más importante del mundo.

    3 de febrero de 2026 - 10:18
    La cocina de nuestro país tuvo una destacada participación en Madrid Fusión Alimentos 2026, el congreso gastronómico más importante del mundo.

    La cocina de nuestro país tuvo una destacada participación en Madrid Fusión Alimentos 2026, el congreso gastronómico más importante del mundo.

    MADRID FUSIÓN.

    La cocina argentina tuvo una destacada participación en Madrid Fusión Alimentos 2026, el congreso gastronómico más importante del mundo, donde se presentó como una propuesta contemporánea, diversa y profundamente ligada a su identidad territorial. El país dijo presente en IFEMA Madrid con un pabellón propio que puso en valor productos, saberes y tradiciones de distintas regiones, en diálogo con las tendencias globales de la gastronomía.

    La propuesta nacional fue muy bien recibida por el público y por referentes internacionales del sector, que destacaron la calidad de las iniciativas y el interés que despertaron los alimentos argentinos. La edición 2026 de Madrid Fusión fue la más grande y diversa de su historia, con miles de visitantes de más de 60 países y una fuerte presencia de cocineros y profesionales de todo el mundo.

    El origen como eje de la propuesta

    Con un stand oficial de más de 100 metros cuadrados, Argentina presentó una propuesta curada por el chef Dante Liporace —referente de la cocina contemporánea local e ideólogo de Mercado de Liniers y DANTTE— bajo el lema “El origen como vanguardia”. La idea central: pensar el futuro de la cocina argentina a partir del territorio, la biodiversidad y la cadena de valor de sus productos.

    La mirada federal fue uno de los puntos fuertes del espacio argentino, con la participación de chefs de distintas provincias: Gunther Moros (Misiones), Luciano Nanni (Santa Fe), María Florencia Rodríguez (Jujuy), Patricio Negro (Mar del Plata), Matías Gutiérrez (Mendoza) y Alejandra Repetto (Santa Cruz), quienes llevaron a Madrid productos y técnicas representativas de sus regiones.

    Chefs argentinos en escena y cocina abierta

    El pabellón también funcionó como un espacio de cocina abierta, que permitió el contacto directo con el público y el intercambio en tiempo real. Allí participaron chefs argentinos con proyección internacional y base en España, como Gastón Riveira (La Cabrera), Javier Brichetto (Piantao), Germán Carrizo y Carito Lourenço (Fierro, con estrella Michelin), Gabriela Tassile (diseñadora de experiencias gastronómicas) y Lucas Bustos (Gurisa).

    La propuesta se completó con la presencia de Emiliano Yulita, chef ejecutivo de El Mercado en el Faena Hotel Buenos Aires, y con una fuerte impronta de la vitivinicultura y la coctelería argentinas.

    Vino, coctelería y productos argentinos

    El vino tuvo un rol protagónico a través de catas, degustaciones y maridajes liderados por Maximiliano Pérez, sommelier de El Mercado Faena y reconocido como Mejor Sommelier de Latinoamérica por Latin America’s 50 Best Restaurants. A su vez, Pilar Oltra, junto a Wines of Argentina (WOFA), aportó una mirada estratégica sobre el posicionamiento del vino argentino en los mercados internacionales.

    La coctelería argentina también dijo presente con Diego Cabrera, uno de los bartenders más influyentes del mundo, quien presentó la charla “La nueva coctelería argentina: tendencias, identidad e innovación” y creó un aperitivo exclusivo para la ocasión, en un intercambio con la periodista Laura Pintos.

    Argentina en seis bocados

    Uno de los momentos destacados fue la presentación Argentina en 6 bocados, una propuesta que condensó la diversidad gastronómica del país en un recorrido simbólico de norte a sur. A través de pequeñas elaboraciones, los chefs participantes pusieron en valor productos locales y tradiciones culinarias, ofreciendo una síntesis de la identidad gastronómica argentina.

    Gastronomía, arte y diseño

    El cruce entre gastronomía y arte sumó una dimensión especial al espacio argentino con la intervención Banquete para enormes colibríes, de la artista visual Nicola Costantino, representante argentina en la Bienal de Venecia. La instalación propuso un universo sensorial inspirado en una versión propia del Jardín de las Delicias, donde la comida se presentó como parte de una obra artística colectiva.

    Las preparaciones se sirvieron en piezas de cerámica de Colbo, marca mendocina de diseño presente en restaurantes de alta cocina y en la colección del MoMA de Nueva York, reforzando el vínculo entre gastronomía, arte y diseño argentino.

    Argentina en la gran vidriera gastronómica global

    Desde su creación en 2003, Madrid Fusión se consolidó como una de las plataformas más influyentes de la gastronomía contemporánea. En su edición 2026, celebrada bajo el lema “El cliente toma el mando”, el congreso volvió a marcar tendencia y a reflejar una cocina cada vez más conectada con el comensal.

    En ese contexto, la participación argentina se destacó como una muestra de una cocina que combina tradición e innovación, con fuerte anclaje territorial y proyección internacional, y que busca consolidarse como un referente dentro del mapa gastronómico global.

    Fuente: TN.

