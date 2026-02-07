sábado 07 de febrero de 2026
    • Insólito: la parrillada argentina quedó afuera del podio de los mejores platos con carne del mundo

    Aunque obtuvo una calificación alta, no le alcanzó para meterse entre los tres mejores del mundo.

    7 de febrero de 2026 - 08:15
    La parrillada argentina, un ícono de la cultura nacional.

    La parrillada argentina, un ícono de la cultura nacional.

    SADA.

    La parrillada argentina, uno de los símbolos más fuertes del asado y de la gastronomía criolla, quedó fuera del podio en el ranking global de los mejores platos con carne del mundo. Aunque obtuvo una calificación alta, no logró ubicarse entre los tres primeros puestos de una lista dominada por cortes tradicionales de Europa, Asia y América del Norte.

    Con el gasto ajustado, la saturación de las hamburguesas gourmet y clientes que migran al delivery, la comida rápida atraviesa un año bisagra.

    El nuevo mapa del fast food: menos consumo, cambios de hábitos y un negocio que se reinventa
    La cocina de nuestro país tuvo una destacada participación en Madrid Fusión Alimentos 2026, el congreso gastronómico más importante del mundo.

    Madrid Fusión 2026: cómo fue la destacada participación de la cocina argentina

    El ranking elaborado por Taste Atlas evaluó platos y estilos de cocción a partir de valoraciones internacionales, destacando técnicas, identidad cultural y experiencia gastronómica. En ese contexto, la parrillada apareció bien posicionada, pero superada por propuestas más específicas en cuanto a corte, método de cocción o tradición regional.

    El resultado generó sorpresa, sobre todo en un país donde el asado es mucho más que una comida. Aun así, la presencia argentina dentro del top 10 confirma que sigue siendo una referencia mundial cuando se habla de carne.

    Top 10 de los mejores platos con carne del mundo

    • 1. Kontosouvli (Grecia)
    • 2. Sate kambing (Indonesia)
    • 3. Oltu ca kebab (Turquía)
    • 4. Parrillada (Argentina)
    • 5. Fraldinha (Brasil)
    • 6. Travniki evapi (Bosnia y Herzegovina)
    • 7. Pappardelle al cinghiale (Italia)
    • 8. Central Texas–Style Barbecue (Estados Unidos)
    • 9. Alcatra (Brasil)
    • 10. South Texas–Style Barbecue (Estados Unidos)

    Fuente: Noticias Argentinas.

    Temas
    El nuevo mapa del fast food: menos consumo, cambios de hábitos y un negocio que se reinventa

    Madrid Fusión 2026: cómo fue la destacada participación de la cocina argentina

    Un ranking internacional consagró a la empanada tucumana como la mejor del mundo

