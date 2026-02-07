Insólito: la parrillada argentina quedó afuera del podio de los mejores platos con carne del mundo

La parrillada argentina, un ícono de la cultura nacional. SADA.

La parrillada argentina, uno de los símbolos más fuertes del asado y de la gastronomía criolla, quedó fuera del podio en el ranking global de los mejores platos con carne del mundo. Aunque obtuvo una calificación alta, no logró ubicarse entre los tres primeros puestos de una lista dominada por cortes tradicionales de Europa, Asia y América del Norte.

El ranking elaborado por Taste Atlas evaluó platos y estilos de cocción a partir de valoraciones internacionales, destacando técnicas, identidad cultural y experiencia gastronómica. En ese contexto, la parrillada apareció bien posicionada, pero superada por propuestas más específicas en cuanto a corte, método de cocción o tradición regional.

El resultado generó sorpresa, sobre todo en un país donde el asado es mucho más que una comida. Aun así, la presencia argentina dentro del top 10 confirma que sigue siendo una referencia mundial cuando se habla de carne.

Top 10 de los mejores platos con carne del mundo 1. Kontosouvli (Grecia)

(Grecia) 2. Sate kambing (Indonesia)

(Indonesia) 3. Oltu ca kebab (Turquía)

(Turquía) 4. Parrillada (Argentina)

(Argentina) 5. Fraldinha (Brasil)

(Brasil) 6. Travniki evapi (Bosnia y Herzegovina)

(Bosnia y Herzegovina) 7. Pappardelle al cinghiale (Italia)

(Italia) 8. Central Texas–Style Barbecue (Estados Unidos)

(Estados Unidos) 9. Alcatra (Brasil)

(Brasil) 10. South Texas–Style Barbecue (Estados Unidos) Fuente: Noticias Argentinas.

Compartí esta nota en redes sociales:





