Qué pasará en Pergamino con la atención bancaria durante el paro nacional

En lo que respecta a los bancos, la Asociación Bancaria, el gremio que reúne a los empleados bancarios, adhiere a la medida de fuerza. No habrá atención en las entidades públicas y privadas de todo el país y solo se operará vía home banking. Mientras tanto, quienes deseen sacar dinero, podrán hacerlo a través de los cajeros automáticos o en los negocios adheridos que permiten extracciones.

En nuestra ciudad no habrá atención bancaria.jpg

En los comercios qué pasará con el paro de la CGT

Mientras tanto, en lo que respecta a los comercios, el Sindicato de Empleados de Comercio no confirmó aún su adhesión al paro. Su referente nacional, Armando Cavalieri, no participó de las reuniones de la CGT en la que se resolvió la medida. Más allá de lo que resuelva Cavalieri, el gremio no cuenta con el poder para paralizar a las grandes cadenas de supermercados, que está previsto que abran sus puertas, aunque con plantel reducido.