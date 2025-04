Provincia de Buenos Aires: se enfrían las paritarias y abril cerraría sin un nuevo aumento

En dicha reunión, la primera del mes, las autoridades provinciales expusieron el panorama económico y financiero, como viene sucediendo en los últimos encuentros; y no hubo propuestas salariales, pero sí un compromiso de volver a convocar a los gremios en el corto plazo.

La última actualización salarial otorgada por el Ejecutivo provincial fue del 7% en febrero y del 2% en marzo. En paralelo, las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) muestran una inflación en ascenso, lo que genera más presión sobre los ingresos de los trabajadores.

Esperan el llamado de la Provincia de Buenos Aires

En los gremios estatales confirmaron que hubo intercambios informales, pero nada oficial. "Vamos a esperar, calculamos que esta semana habrá algún avance", apuntaron con cierta esperanza.

Entre los gremios docentes la situación no es distinta. Representantes del sector confirmaron que "por ahora no hay nada concreto" y señalaron que existía la intención de convocar una nueva reunión entre este miércoles y jueves, aunque hasta el momento no hubo novedades.

Al igual que con los estatales, incluso si se concretara una convocatoria de urgencia y se anunciara una mejora salarial, los plazos administrativos hacen poco probable que pueda aplicarse con retroactividad a abril. "Excepto que hagan alguna movida informática, cosa que parece muy difícil", señalaron fuentes sindicales.

El panorama, por ahora, se mantiene incierto y todo indica que abril podría cerrarse sin una mejora en los salarios de estatales y docentes bonaerenses.