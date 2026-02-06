viernes 06 de febrero de 2026
    • Programa integral de prevención: disminuyen los accidentes y lesionados viales en enero

    La Subsecretaría de Tránsito informó una disminución de accidentes como resultado del Programa Integral de Prevención y Reducción de siniestros viales.

    6 de febrero de 2026 - 15:11
    Según el relevamiento estadístico, en enero de 2026 los accidentes de tránsito se redujeron un 5,71 % en comparación con enero de 2025 y un 17,5 % respecto del promedio mensual del año 2025. En relación a las personas lesionadas, la baja fue del 28,79 % en comparación con el promedio mensual del año pasado y del 16,75 % respecto de enero de 2025.

    PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

    Desde la Subsecretaría se destacó que estos resultados no responden a una única medida, sino a la implementación de un programa mucho más amplio y complejo, que incluye controles, prevención, análisis de datos y planificación estratégica.

    En ese marco, a partir de enero se intensificaron los operativos de control en las franjas horarias con mayor siniestralidad, detectadas a partir del análisis estadístico del año 2025: de 7 a 9, de 11 a 13 y de 17 a 20 horas.

    Diversos operativos

    Estos operativos se realizan de manera simultánea y dispersa en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de generar mayor presencia preventiva y reducir conductas de riesgo en los momentos de mayor circulación vehicular.

    Asimismo, se remarcó que el principal objetivo del programa no es recaudatorio, sino la protección de la vida. En ese sentido, un dato relevante es que durante enero de 2026 no se registraron víctimas fatales por siniestros viales, a diferencia de enero del año pasado, cuando se produjeron dos fallecimientos.

    Programa de Prevención y Reducción de Accidentes de Tránsito

    Esta etapa constituye el inicio del Programa de Prevención y Reducción de Accidentes de Tránsito, que continuará desarrollándose con nuevas acciones, entre ellas la intervención específica en las esquinas y puntos más peligrosos de la ciudad, previamente identificados a partir del análisis estadístico.

    Desde el área de Tránsito se reafirma el compromiso de seguir trabajando con información concreta y políticas públicas sostenidas, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y cuidar la vida de los vecinos y vecinas de Pergamino.

    Temas
