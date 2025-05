Problemas con la red de cloacas en Pergamino por uso incorrecto del sistema

Entre la basura encontrada suelen aparecer ruedas de bicicleta, tarros de plástico, botellas de vino, juguetes de niños, bolsas de nylon y basura en general; “al ver todos los desechos que algunas personas desaprensivas tiran, los operarios encargados de la limpieza muchas veces tienen que estar un buen tiempo tratando de dejar en condiciones la red”, explicaron con preocupación.

Obras Sanitarias y un trabajo permanente

Luego de que caiga todo tipo de materiales a la cloaca llegan los reclamos por la red obstruida y es ahí donde se acude con los equipos de Obras Sanitarias para limpiar y tratar de destapar los caños, aunque es preocupante cuando se abren las bocas de registro y encuentran basura que no debería permanecer allí. “Pedimos colaboración para que no tiren ningún desecho a la cloaca. Únicamente va el líquido de la descarga del inodoro, de la ducha y de la pileta de la cocina. No van trozos de tela, ni papeles, ni mucho menos toallitas féminas, pañales, ni tampoco la grasa de la cocina. Todas estas cosas tienen que ir en un tarro con los residuos y separarlos adecuadamente, ya sean húmedos o secos, lo que corresponda. Pero no a la cloaca. La cloaca es un caño que se tapa muy fácilmente. Necesitamos colaboración de todos los ciudadanos", advirtieron en la Municipalidad.