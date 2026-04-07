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    • Principio de incendio en la Clínica Pergamino: evacuaron terapia intensiva y actuaron los rescatistas

    Un cortocircuito en un tablero eléctrico provocó un principio de incendio en el tercer piso de Clínica Pergamino. Evacuaron terapia intensiva y no hubo heridos.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    7 de abril de 2026 - 12:19
    El principio de incendio generó el despliegue de móviles de emergencias frente a la Clínica Pergamino.

    El principio de incendio generó el despliegue de móviles de emergencias frente a la Clínica Pergamino.

    LA OPINION
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    LA OPINION
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    El principio de incendio generó el despliegue de móviles de emergencias frente a la Clínica Pergamino.

    LA OPINION

    Un principio de incendio en la Clínica Pergamino movilizó este martes por la mañana a Bomberos Voluntarios, Policía y personal municipal, luego de que un cortocircuito en un tablero eléctrico obligara a evacuar preventivamente el sector de terapia intensiva del tercer piso.

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    La propuesta reunirá a Bomberos Voluntarios de todo el corredor norte de la provincia de Buenos Aires, Bomberos de la Policía de la Provincia, personal de Parques Nacionales, instructores nacionales y representantes de la provincia de Entre Ríos.

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    El incidente ocurrió durante las primeras horas de este martes en el establecimiento sanitario ubicado sobre Avenida de Mayo, entre Rivadavia y Monteagudo, en una zona de intenso movimiento vehicular y peatonal del centro de Pergamino.

    De acuerdo con la intervención realizada por los equipos de emergencia, el foco ígneo se originó en un tablero eléctrico instalado en el tercer piso, específicamente en el área donde funciona el sector de terapia intensiva. La rápida detección del humo permitió activar de inmediato el protocolo interno de seguridad del centro asistencial.

    Al arribar al lugar, los integrantes de Bomberos Voluntarios de Pergamino colaboraron con el personal de la clínica utilizando matafuegos para sofocar el foco antes de que se propagara a otros sectores. Paralelamente se llevó adelante la evacuación preventiva del piso, donde se encontraban pacientes internados y personal médico.

    Según se informó, la maniobra preventiva permitió trasladar temporalmente a los pacientes sin que se registraran complicaciones sanitarias ni personas afectadas por inhalación de humo.

    Para el operativo fueron desplazados los móviles 12, 26 —correspondiente a la unidad logística— y 06, unidad cisterna, que permanecieron en el lugar hasta verificar que no existiera riesgo de reignición.

    También trabajaron efectivos policiales y personal de Patrulla Urbana municipal, quienes organizaron la circulación vehicular en Avenida de Mayo para facilitar el acceso de las unidades de emergencia y evitar congestiones durante la intervención.

    Situación controlada

    Fuentes del operativo indicaron que la situación quedó completamente controlada en pocos minutos y que el origen fue un cortocircuito eléctrico, sin que las llamas alcanzaran otras dependencias del edificio.

    Las autoridades de la clínica continuaban durante la mañana evaluando el funcionamiento del sistema eléctrico en ese sector para garantizar condiciones seguras antes de normalizar plenamente la actividad en el piso afectado.

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