Primer torneo bonaerense de pesca: más de 500 personas participaron de la competencia en el Arroyo Pergamino

Aficionados a la pesca: familias y pescadores de Pergamino y la región participaron del primer torneo bonaerense de pesca recreativa en la ribera del Arroyo Pergamino, a la altura de calle Intendente Biscayart, entre el puente de Merced y la pasarela de Las Mujeres.

La ribera del Arroyo Pergamino fue escenario este domingo de una multitudinaria jornada de pesca recreativa que superó ampliamente las expectativas de los organizadores , con la participación de más de 500 personas durante la tarde y la noche; según informaron.

El evento se desarrolló a la altura de calle Intendente Biscayart, entre el puente de Merced y la pasarela de Las Mujeres, y fue valorado como un verdadero éxito por el guía de pesca Jonathan Guerrini, uno de los impulsores del torneo, en una entrevista brindada al ciclo de streaming REPORTE LA OPINIÓN, que conducen los periodistas Alfonso Godoy y Federico Delloso.

Desde la organización reconocieron que la convocatoria superó largamente lo previsto para esta primera edición del campeonato bonaerense de pesca recreativa en el Arroyo Pergamino. Guerrini explicó que se registraron más de 500 cañas inscriptas y una afluencia constante de público durante toda la jornada, lo que transformó la ribera en un punto de encuentro para pescadores, familias y vecinos.

“Se nos fue de las manos, pero para bien. Fue una locura hermosa. La gente se portó diez puntos”, resumió el organizador, quien agradeció especialmente la respuesta del público local y de pescadores que llegaron desde distintos puntos de la provincia.

Convocatoria regional y turismo deportivo

Uno de los aspectos más destacados del torneo fue la procedencia de los participantes. Según detalló Guerrini, además de vecinos de Pergamino, hubo presencia de pescadores provenientes de Pilar, La Plata, Junín y otras localidades bonaerenses, lo que confirmó el potencial del Arroyo Pergamino como escenario para el turismo deportivo y la pesca recreativa.

“La verdad que vino gente de todos lados. Eso habla de las ganas que había y del interés que genera este tipo de eventos”, señaló, al tiempo que remarcó que el objetivo inicial era justamente fomentar la pesca familiar, deportiva y recreativa en un entorno natural de la ciudad.

Pesca, premios y especies capturadas

En el plano estrictamente deportivo, la jornada también dejó un balance positivo. Guerrini indicó que se registraron más de 80 piezas capturadas a lo largo del torneo, con predominio de sábalos y tarariras, además de la aparición de un surubí, que generó sorpresa y entusiasmo entre los participantes.

“La carpa no salió, la buscamos, pero así es la pesca”, comentó con naturalidad, destacando que se pudieron entregar todos los premios y realizar los sorteos previstos, cerrando el evento con un clima de satisfacción generalizada entre los competidores.

El acompañamiento institucional y el cuidado del espacio público

El organizador valoró especialmente el respaldo recibido por parte del Municipio de Pergamino y del área de Deportes, así como la colaboración de distintas personas e instituciones que aportaron recursos para hacer posible el evento.

También puso el acento en el comportamiento del público y el cuidado del espacio público. “La gente ayudó en todo, dejó todo limpio y colaboró. Vinieron barras pesqueras de Pergamino y de Pilar, y fue todo muy ordenado”, subrayó, destacando el compromiso colectivo con el entorno del arroyo.

Una jornada familiar en la ribera del Arroyo

Más allá de la competencia, Guerrini destacó el clima social que se vivió durante toda la jornada, con una fuerte presencia de grupos familiares. Según describió, fue habitual ver a padres, madres e hijos compartiendo largas horas a la vera del arroyo, con reposeras, mates y comida, aguardando pacientemente cada pique.

“Eso era lo que queríamos lograr. Familias completas compartiendo tiempo juntas. Esto es lo que le hacía falta a Pergamino y Pergamino se merece tener algo así en su arroyo”, expresó.

El torneo llegó para quedarse

Tras el éxito de esta primera edición, Guerrini confirmó que el campeonato tendrá continuidad y que el objetivo es consolidarlo como un evento fijo en el calendario.

“El torneo va a seguir. Ya podemos decir que va a ser bonaerense y también provincial. Todos los años, en la misma fecha, vamos a volver a hacerlo”, afirmó, aunque reconoció que la masividad obligará a reforzar la organización y la infraestructura en futuras ediciones.

Actividades durante el año y foco en los chicos

El proyecto no se limita a una competencia anual. Guerrini adelantó que durante el año se prevén encuentros más pequeños y actividades pensadas especialmente para los más chicos.

“En febrero seguramente vamos a hacer un torneo para los nenes en el parque y, durante el invierno, encuentros cada uno o dos meses”, anticipó. Además, confirmó que se trabaja junto al área de Deportes en la creación de una escuelita de pesca con merendero, iniciativa que ya comenzó a tomar forma con tareas de limpieza en la zona del laguito.

Un proyecto que encendió la chispa

Finalmente, Guerrini aseguró que el evento dejó imágenes que reflejan el impacto social de la propuesta. “En los videos y en las tomas con dron se va a ver la felicidad de los chicos, eso no tiene precio”, señaló.

Destacó también el trabajo de jóvenes que integran el equipo organizador y que aspiran a desarrollarse como guías de pesca, remarcando la importancia de acompañar esos procesos. “Esto prendió una llamita y ojalá siga creciendo. El Arroyo Pergamino se merece tener lo que vivimos este domingo”, concluyó.