A un año de su partida, Pergamino recordará al Papa Francisco con una misa en su honor

Durante sus doce años de pontificado, el Papa Francisco imprimió una impronta profunda basada en la cercanía, el diálogo y una Iglesia abierta al mundo.

Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, la Iglesia Católica vuelve a reunirse en oración y memoria agradecida. En Pergamino , la comunidad se congregará este martes a las 19:30 en la Parroquia San Cayetano, ubicada en calle Falucho 864, donde se celebrará una misa especial en su honor.

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El templo guarda un símbolo cercano del vínculo con el pontífice: en mayo del año pasado se pintó allí un mural que lo recuerda bajo el lema “Iglesia pobre para pobres”, una de las frases que mejor sintetiza su mirada sobre el rol de la Iglesia en el mundo.

En mayo pasado, en la Parroquia San Cayetano, se pintó un mural en memoria del Papa Francisco

La conmemoración tendrá su eje central a nivel nacional en la Basílica de Luján, donde este martes a las 17:00 se celebrará una misa encabezada por el obispo Marcelo Colombo. La ceremonia, impulsada por la Conferencia Episcopal Argentina, propone renovar el compromiso misionero y mantener viva la huella espiritual del primer Papa argentino.

En paralelo, distintos puntos del país también serán escenario de actividades conmemorativas. En la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en el barrio de Flores, donde creció Jorge Bergoglio, se desarrollarán encuentros y celebraciones para evocar su figura.

A nivel internacional, el recuerdo tendrá su punto central en la Basílica de Santa María la Mayor, donde descansan sus restos y se realizará una misa especial junto al rezo del rosario.

Un legado que transformó a la Iglesia Católica

Durante sus doce años de pontificado, el Papa Francisco imprimió una impronta profunda basada en la cercanía, el diálogo y una Iglesia abierta al mundo. Su idea de una “Iglesia en salida” marcó un cambio de paradigma, promoviendo una institución más activa y comprometida con la realidad social.

Esa visión continúa vigente en la actualidad, con una Iglesia que mantiene la apertura hacia el diálogo interreligioso, el acompañamiento a los sectores más vulnerables y la intención de derribar barreras históricas dentro de la institución.

También perduran las reformas impulsadas durante su papado, tanto en el plano estructural como en el económico. Se avanzó en mecanismos de control y transparencia financiera, así como en el abordaje de problemáticas sensibles que afectaban a la Iglesia, con una actitud más directa y decidida frente a situaciones críticas.

A esto se suma la consolidación de espacios de escucha y consulta dentro del Vaticano, que permitieron una toma de decisiones más participativa y representativa.

Pergamino, en sintonía con la memoria

En este contexto global de recuerdo y reflexión, la celebración en la Parroquia San Cayetano adquiere un significado especial para la comunidad local. La misa no solo será un momento de oración, sino también una oportunidad para reafirmar los valores que marcaron el pontificado de Francisco: la humildad, la inclusión y el compromiso con quienes más lo necesitan.

Así, Pergamino se suma a una jornada que trasciende fronteras y une a millones de fieles en torno a la figura de un Papa que dejó una huella imborrable en la historia contemporánea de la Iglesia.