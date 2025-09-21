Pergamino trabaja en una renovación para su sistema de transporte público

En el Partido de Pergamino funcionan 246 remises habilitados y en relación a esto el Munic ipio realiza controles mensuales para garantizar un servicio seguro y confiable, mientras avanza en la remodelación de la oficina de Transporte y la actualización de las normativas vigentes.

En Pergamino, este servicio forma parte fundamental de la movilidad urbana. Ya sea para llegar a tiempo al trabajo, trasladar a los chicos a actividades extracurriculares o resolver emergencias cotidianas, cientos de vecinos confían a diario en este sistema.

Actualmente, el Partido cuenta con 246 vehículos habilitados, que son controlados de manera regular por la Subsecretaría de Tránsito con el fin de asegurar que cumplan con las condiciones necesarias para ofrecer un servicio confiable, seguro y de calidad.

Desde el Municipio remarcan ayer que los controles son mensuales y abarcan tanto el aspecto técnico como el administrativo de cada vehículo; en relación a este tipo de tareas, el procedimiento incluye la verificación de las medidas de seguridad, el estado de los cinturones, las luces, los frenos y la presencia del matafuegos reglamentario.

También se exige la desinfección obligatoria y un estricto control de la higiene interior de las unidades, de modo que los pasajeros puedan viajar en un entorno cuidado; finalmente, se revisa toda la documentación que debe estar en regla tanto del vehículo como del chofer y de la agencia.

En caso de detectarse alguna irregularidad, la Subsecretaría aplica un mecanismo claro: se retira de inmediato la habilitación hasta que la situación se regularice. Esto significa que el remis no puede circular ni prestar servicio hasta tanto no cumpla con todos los requisitos exigidos por la normativa. “La prioridad es proteger a los pasajeros, como así también a la comunidad en general, evitando de esta forma los riesgos que podrían prevenirse con controles adecuados”, explicaron ayer a la mañana desde el área a cargo de Marcos Turrini.

Remis y cambios en Transporte

Además de los controles específicos a los remises, el Municipio avanza en un proceso de reestructuración interna de la Oficina de Transporte. El objetivo es dotarla de una impronta más moderna y eficiente, que se traduzca en una mejor atención a los prestadores de servicios y en mayor agilidad para los trámites administrativos.

Paralelamente, se está trabajando en la revisión integral de las ordenanzas vigentes, con el propósito de modificarlas y actualizarlas según las nuevas realidades del transporte en Pergamino. Muchas de estas normativas llevan años sin modificaciones, lo que genera vacíos o situaciones poco claras en su aplicación.

“Queremos que las normas acompañen las necesidades actuales, que brinden seguridad jurídica a todos los prestadores y, al mismo tiempo, protejan al vecino que utiliza estos servicios”, destacaron desde la Subsecretaría.

El plan de modernización no se limita exclusivamente a los remises. También alcanza a transportes escolares, de pasajeros y a los servicios contratados en general, todos ellos incluidos bajo la órbita de control municipal. En este sentido, la Subsecretaría busca que cada modalidad de traslado esté regulada de manera clara, con exigencias de seguridad equivalentes y con un importante esquema de sanciones que funcione como incentivo al cumplimiento. En el caso de los transportes escolares, por ejemplo, se están reforzando las inspecciones para verificar que las combis cuenten con cinturones en cada asiento, que los choferes tengan licencias profesionales vigentes y que los vehículos se encuentren en condiciones mecánicas adecuadas.

En los servicios contratados para traslados de contingentes, ya sea de turismo, clubes deportivos o instituciones educativas, también se realizan verificaciones previas a fin de garantizar que las unidades estén habilitadas y que los conductores cumplan con la normativa.

Compromiso permanente en Pergamino

El Municipio remarca que el compromiso central es con la seguridad de los vecinos. En ese marco, el esquema de controles, sumado a la actualización normativa, busca generar un círculo virtuoso: choferes y agencias que cumplen con las reglas, pasajeros que viajan tranquilos y una ciudad que se ordena en materia de transporte.

La renovación del área de Transporte también contempla la incorporación de herramientas digitales que faciliten los trámites de habilitación, la presentación de documentación y la gestión de inspecciones. “Queremos que el sistema sea más ágil, moderno y que brinde las respuestas rápidas, evitando que los prestadores tengan que perder tiempo en trámites innecesarios”, explicaron desde la dependencia local ante la consulta que hizo LA OPINION.

El desafío es grande, pero la decisión política está en marcha. Con 246 remises habilitados y controlados, un esquema de inspecciones mensuales y un proceso de modernización administrativa en curso, Pergamino busca dar un salto de calidad en su sistema de transporte público y contratado. En palabras de los funcionarios municipales, “nuestro compromiso es claro: mejorar el transporte en todas sus modalidades, cuidando a cada vecino que confía en estos servicios”.