domingo 21 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino: Taruselli pidió usar el fondo vial para reparar rutas y advirtió: "El deterioro es cada vez mayor"

    La concejal de Pergamino, Gabriela Taruselli, impulsó un proyecto para que los recursos del impuesto a los combustibles se destinen a obras urgentes.

    Por Luciano Zuccarelli
    21 de septiembre de 2025 - 07:07
    Autopista Pilar Pergamino no tiene ningún tipo de mantenimiento.

    En la última sesión del Concejo Deliberante, uno de los proyectos que logró respaldo unánime fue el que presentó la concejal Gabriela Taruselli, vinculado al estado actual de las rutas nacionales que atraviesan Pergamino y la región.

    Lee además
    La Escuela Normal celebra los 120 años de vida institucional el próximo martes a las 16:30 en el edificio educativo de avenida Colón 725.

    La Escuela Normal celebra 120 años con un acto abierto a la comunidad de Pergamino
    carlos alberto resa: rectitud, entrega y honradez como consignas de vida

    Carlos Alberto Resa: rectitud, entrega y honradez como consignas de vida

    La iniciativa, que ya cuenta con despacho favorable de la Comisión de Obras Públicas, apunta a exigir que los fondos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se destinen de manera más directa y urgente a la reparación de los corredores viales.

    La presidenta del cuerpo deliberativo local contextualizó este tema recordando que las obras forman parte del sistema de concesiones viales que el Gobierno nacional encara en distintas etapas. “La última información oficial que tenemos es que el próximo 8 de octubre se abrirán los sobres para la licitación de la primera etapa, conocida como conexión y oriental, dentro de lo que se denomina la ruta del Mercosur. Ese tramo abarca unos 741 kilómetros. Sin embargo, la segunda etapa es mucho más ambiciosa: contempla cerca de 7.500 kilómetros, e incluye aquellos corredores claves como la ruta Nº 8 y la Nº 188, en sus tramos pampeano y portuario sur”, explicó.

    La concejal planteó que, mientras se aguarda la concreción de esas licitaciones, la situación de las rutas sigue empeorando. “El deterioro es cada vez mayor. Y lo que vemos son dos postales muy elocuentes: por un lado, un cartel heredado de la gestión anterior que todavía anuncia obras de reacondicionamiento de la ruta Nº 8 para 2023, por un monto de 351 millones de pesos; por otro lado, una modalidad más reciente: en el sector de Alfonzo, hay un cartel que directamente advierte ‘zona de baches’. Eso es lo que tenemos hoy como respuesta del Estado nacional”, criticó.

    Ruta 188: Reclamos sin respuestas

    En ese sentido, Taruselli impulsó la declaración de la emergencia vial para poder de esta manera reclamar con mayor fuerza soluciones concretas. “Todavía no están los pliegos definitivos para la segunda etapa de obras. La propuesta es ambiciosa, porque en el primer año deberían garantizar la transitabilidad de los corredores incluidos en la concesión. Pero la realidad es que la urgencia está en el mientras tanto. Los vecinos transitan todos los días por rutas que son un peligro y no pueden esperar a que se resuelva una licitación que llevará años en ejecutarse”, remarcó.

    La edil de Pergamino también puso el foco en aquellas obras puntuales que no aparecen en la planificación oficial. “Nos preocupa qué pasará con la ‘Curva de Gerde’, la ‘Curva del Cacique’, el Segundo Cruce, la ruta provincial Nº 32 y la propia Nº 188. En principio no están incluidas dentro de las obras previstas en el esquema de concesiones, y el Gobierno nacional ya adelantó que no las subsidiará. Entonces, ¿qué destino van a tener? Son puntos críticos en los que se acumulan accidentes y que requieren de una intervención urgente”, advirtió.

    Alternativas impulsadas desde Pergamino

    Ante este panorama, la concejal presentó una alternativa concreta: la utilización de los fondos que el Estado recauda diariamente a través de los impuestos a los combustibles.

    “Cada vez que cargamos un litro de nafta o gasoil, estamos pagando dos gravámenes: el impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono. Esos montos ingresan a un fondo de infraestructura vial que se cobra desde hace años. Lo que pedimos es que, sin aumentar ni un solo peso del presupuesto nacional, se destine parte de esos recursos a los municipios que integran un mismo corredor vial, para que puedan ejecutar directamente las obras prioritarias”, señaló.

    Esta propuesta prevé que los municipios, de manera conjunta, definan cuáles son los tramos más urgentes a reparar. “Un ejemplo claro es la ruta Nº 188, que atraviesa ciudades como San Nicolás, Pergamino, Rojas y Junín. Si los municipios que la compartimos pudiéramos acceder a los fondos que todos aportamos con cada litro de combustible, podríamos planificar las obras, ejecutarlas y después rendir cuentas del dinero invertido. Existe una ley que nos habilita a hacerlo: no necesitamos crear nuevos tributos, sino usar de manera más eficiente los recursos que ya están disponibles”, sostuvo Taruselli.

    Un pedido unánime del Concejo Deliberante

    La edil celebró este importante acompañamiento unánime de todos los bloques del Concejo Deliberante a esta iniciativa. “Valoro muchísimo que haya sido respaldada por todas las fuerzas políticas. Creo que hay temas en los que no puede haber diferencias partidarias, y este es uno de ellos. Lo hemos demostrado a lo largo de los años: cuando se trata de defender la seguridad vial y el desarrollo de Pergamino, trabajamos en conjunto”, afirmó.

    Finalmente, Taruselli hizo un llamado a la responsabilidad del Estado nacional para dar respuestas inmediatas. “No podemos seguir naturalizando que los carteles de obra se conviertan en un decorado inútil en medio de rutas llenas de baches. No podemos resignarnos a que el anuncio de una licitación nos obligue a esperar cinco o diez años mientras los vecinos arriesgan su vida todos los días. Los fondos están, los aportamos todos en cada carga de combustible. Lo que falta es decisión política para que vuelvan a donde tienen que estar: en el asfalto, en la señalización, en la seguridad de nuestros corredores viales”, concluyó.

    Con este planteo, el Concejo Deliberante envió una señal clara: la preocupación por el deterioro de las rutas nacionales es compartida por todo el arco político local. Ahora, el desafío pasa a manos del gobierno nacional y de los organismos responsables de la infraestructura vial, que deberán definir si priorizan la inyección de recursos para atender una demanda que ya no admite más postergaciones.

    Temas
    Seguí leyendo

    La Escuela Normal celebra 120 años con un acto abierto a la comunidad de Pergamino

    Carlos Alberto Resa: rectitud, entrega y honradez como consignas de vida

    Jesús y Francisco, juntos en el Medio Maratón de la Merced, por la inclusión

    Newcom: el juego deportivo que revoluciona la vida de los adultos mayores en Pergamino

    Aralar, más de 30 años, en Pergamino, haciendo del turismo un arte personalizado

    De Siria a Pergamino: la historia de resiliencia y superación de Rami

    Vagones restaurados para recuperar la memoria ferroviaria de Pergamino y darle vida a un polo gastronómico

    Día de la Sanidad: Reconocimiento a quienes sostienen la salud con compromiso y vocación

    Pergamino trabaja en una renovación para su sistema de transporte público

    Pergamino y el país estrenarán la Boleta Única de Papel el próximo 26 de octubre

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El sábado desde las 19:00 las localidades de El Socorro, Manuel Ocampo, Pearson, Ayerza y parte de Luar Kayad carecen de servicio eléctrico.

    Varias localidades de la región están sin luz por un corte generalizado en una línea distribuidora de energía

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El stand de Montanari Ford fue uno de los atractivos de la exposición de la Rural.

    Montanari Ford exhibió los vehículos más vendidos en la Exposición de la Rural
    Indicadores de biodiversidad: en el Congreso CREA dos instituciones midieron 15 campos

    Indicadores de biodiversidad: en el Congreso CREA dos instituciones midieron 15 campos

    La Escuela Normal celebra los 120 años de vida institucional el próximo martes a las 16:30 en el edificio educativo de avenida Colón 725.

    La Escuela Normal celebra 120 años con un acto abierto a la comunidad de Pergamino

    Carlos Alberto Resa: rectitud, entrega y honradez como consignas de vida

    Carlos Alberto Resa: rectitud, entrega y honradez como consignas de vida

    Francisco Mondot y Jesús Ledesma compartirán el domingo 28 una aventura de 21K por las calles de Pergamino.

    Jesús y Francisco, juntos en el Medio Maratón de la Merced, por la inclusión