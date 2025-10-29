Pergamino se ilumina de rojo en el marco de la Lucha contra la Poliomielitis

Varios edificios públicos de todo el mundo se iluminaron de rojo y el Palacio municipal de Pergamino no fue la excepción. A pedido de los integrantes del Rotary Club Cruce, nuestra ciudad se unió simbólicamente a la Jornada Mundial de Lucha contra la Poliomielitis.

En 1988, por iniciativa de Rotary, y conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades se lanzó la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio. Rotary Club Pergamino Cruce junto a todos los clubes, se suma a la propuesta del Distrito 4895 en iluminar de ROJO un edificio emblemático de la ciudad. En este caso el palacio Municipal de la ciudad de Pergamino, durante la semana del 24 al 28 de octubre, que fue la Semana de la lucha contra la polio.

Rotary Pergamino “El color rojo, es el elegido ya que simboliza la esperanza, la fuerza y el compromiso con un mundo libre de esta enfermedad. Esta conmemoración apunta a concientizar sobre la necesidad de erradicar esta enfermedad contagiosa que afecta principalmente a niños menores de 5 años y a mantener viva la conciencia pública sobre esta causa. Agradecemos al Municipio en hacerlo posible”, explicaron los rotarios.

Cada 24 de octubre, el Día Mundial de la Poliomielitis destaca los esfuerzos mundiales para eliminar la poliomielitis y la importancia de la vacunación para proteger a los niños de esta enfermedad. Representa también una oportunidad para visibilizar la importancia de todas las madres, padres, cuidadores, personal de salud y voluntarios, quienes tienen un rol fundamental para que las vacunas contra la polio lleguen a los niños y sus comunidades.

Lucha contra la Polio Esta enfermedad se transmite de una persona a otra por vía oral, ya que el virus se transporta en el agua o con los alimentos contaminados con materia fecal de otra persona infectada. Al llegar al intestino el virus se multiplica y se excreta, propagándose entre unos y otros. Aunque es una enfermedad infecciosa, puede combatirse y evitarse con la vacunación.

