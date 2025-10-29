miércoles 29 de octubre de 2025
    • Pergamino se ilumina de rojo en el marco de la Lucha contra la Poliomielitis

    El Palacio de la Municipalidad de Pergamino cambió su fisonomía en el marco de esta importante campaña para concientizar que lleva adelante la OMS.

    29 de octubre de 2025 - 16:05
    Pergamino se sumó a esta fecha contra la Poliomielitis.

    Varios edificios públicos de todo el mundo se iluminaron de rojo y el Palacio municipal de Pergamino no fue la excepción. A pedido de los integrantes del Rotary Club Cruce, nuestra ciudad se unió simbólicamente a la Jornada Mundial de Lucha contra la Poliomielitis.

    municipalidad de pergamino: el presupuesto 2026 sera un 33% superior al de este ano

    Municipalidad de Pergamino: el presupuesto 2026 será un 33% superior al de este año
    La premiación de la categoría Sub 10 en la cuarta etapa realizada en la Agrotécnica.

    El Circuito Juvenil de Ajedrez de Pergamino disputó la cuarta etapa

    En 1988, por iniciativa de Rotary, y conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades se lanzó la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio. Rotary Club Pergamino Cruce junto a todos los clubes, se suma a la propuesta del Distrito 4895 en iluminar de ROJO un edificio emblemático de la ciudad. En este caso el palacio Municipal de la ciudad de Pergamino, durante la semana del 24 al 28 de octubre, que fue la Semana de la lucha contra la polio.

    Rotary Pergamino

    “El color rojo, es el elegido ya que simboliza la esperanza, la fuerza y el compromiso con un mundo libre de esta enfermedad. Esta conmemoración apunta a concientizar sobre la necesidad de erradicar esta enfermedad contagiosa que afecta principalmente a niños menores de 5 años y a mantener viva la conciencia pública sobre esta causa. Agradecemos al Municipio en hacerlo posible”, explicaron los rotarios.

    Cada 24 de octubre, el Día Mundial de la Poliomielitis destaca los esfuerzos mundiales para eliminar la poliomielitis y la importancia de la vacunación para proteger a los niños de esta enfermedad. Representa también una oportunidad para visibilizar la importancia de todas las madres, padres, cuidadores, personal de salud y voluntarios, quienes tienen un rol fundamental para que las vacunas contra la polio lleguen a los niños y sus comunidades.

    Lucha contra la Polio

    Esta enfermedad se transmite de una persona a otra por vía oral, ya que el virus se transporta en el agua o con los alimentos contaminados con materia fecal de otra persona infectada. Al llegar al intestino el virus se multiplica y se excreta, propagándose entre unos y otros. Aunque es una enfermedad infecciosa, puede combatirse y evitarse con la vacunación.

    Municipalidad de Pergamino: el presupuesto 2026 será un 33% superior al de este año

    El Circuito Juvenil de Ajedrez de Pergamino disputó la cuarta etapa

    La Copa País definirá su campeón en el estadio Miguel Morales

    Concejo Deliberante: presupuesto, discapacidad y debates en una nueva sesión ordinaria

    Elecciones: en el Partido de Pergamino, alrededor de 30 mil personas no fueron a votar

    El nuevo Fiat 600 Hybrid llegó para romper el molde: tecnología, diseño y espíritu legendario

    Viaducto: ultiman detalles para habilitar el nuevo puente peatonal

    Racing goleó y se subió a la punta en el Regional Amateur

    El CGP en el Nacional: Guadalupe Aranibe fue subcampeona y Azul Álvarez quinta

    Lo que sostiene: encuentro entre el psicoanálisis y el arte en Pergamino

    El estadio de Douglas será sede del partido que coronará al campeón de la Copa País.

    La Copa País definirá su campeón en el estadio Miguel Morales

    Por Fernando Bongiovanni

