Pergamino se destaca en la reunión del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires

Los profesionales que cumplieron sus bodas de oro junto a integrantes del Consejo Directivo del Colegio de Médicos. COLEGIO DE MEDICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES El Dr. Jorge Lusardi y parte de la mesa directiva que presidió el acto. COLEGIO DE MEDICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Héctor Juan Manuel Garasa, de Pergamino, al recibir la distinción. COLEGIO DE MEDICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El pasado sábado 22, se llevó a cabo la Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del Distrito VI del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, con la participación de consejeros de los distintos partidos que integran la jurisdicción. Durante el encuentro, se abordaron temas de suma importancia vinculados a la labor profesional y al desarrollo de políticas de salud que impactan directamente en la actividad médica de la región.

Al finalizar la sesión, se dio inicio al tradicional Acto Protocolar en el que, año tras año, se reconoce y distingue a los médicos que alcanzan los 50 años de ejercicio de la profesión. En esta oportunidad, el Presidente del Colegio de Médicos del Distrito VI, Doctor Jorge Oscar Lusardi, destacó:

“Profesionales que vienen recorriendo un camino cimentado en el estudio, el esfuerzo, la dedicación y el sacrificio, valores estos que resaltan en el momento en que debieron poner en práctica, sus conocimientos. Es por eso que hoy rendimos un merecido homenaje a quienes cumplen sus Bodas de oro con la medicina”.

Pergamino se destacó con dos profesionales Entre los galardonados, Pergamino se destacó con la presencia de los doctores Héctor Juan Manuel Garasa y José María Torresi, quienes recibieron sus medallas junto a colegas de otras localidades. La lista completa de homenajeados incluyó a los doctores: César León Neguelín (San Nicolás), Juan Carlos Elías (Junín), Héctor Juan Manuel Garasa (Pergamino), Ángel Gatto (San Nicolás), Graciela Lilian Larroza (Junín), Juan Carlos Malizia (San Nicolás), Sixto Rodolfo Pastor (San Nicolás), Juan Tedone (San Nicolás), Daniel Eduardo Tobal (Junín), José María Torresi (Pergamino) y Adolfo Mario Wulfson (San Nicolás).

El emotivo acto contó con la presencia de familiares y colegas que compartieron el reconocimiento, generando un ambiente de camaradería y gratitud. Posteriormente, los asistentes disfrutaron de un ágape en el Auditorio Dr. Carlos Alberto Laguía de la sede distrital del Colegio, cerrando así una jornada que combinó formalidad, emoción y homenaje a quienes han dedicado toda una vida a la medicina.

