Un gran despliegue policial permitió recapturar a 3 de los 5 presos que escaparon de la Comisaría Tercera

Andrés Agustín Castro, de 27 años, y Kevin Andrés Romero, de 21 son los presos que restan recapturar.

La Policía Departamental de Pergamino desplegó un operativo de gran magnitud durante la la noche de este lunes y la madrugada del martes para dar con el paradero de los cinco presos que habían logrado escapar de los calabozos de la Comisaría Tercera , ubicada en avenida Paraguay y Merlino.

En cuestión de minutos, tres de ellos fueron nuevamente capturados, mientras continúan las tareas para localizar a los otros dos evadidos.

El incidente lo descubrieron alrededor de las 20:00 al momento de brindarles la cena. Minutos antes los detenidos aprovecharon el momento en que el personal policial se encontraba preparando la distribución de la comida en el sector de calabozos. Según indicaron las fuentes consultadas, los presos lograron forzar una reja superior ubicada en un pasillo interno de uso común, alcanzando el sector del techo y escapando por una abertura que aún se investiga cómo fue generada.

Apenas constatada la fuga, desde la Jefatura Departamental se ordenó la activación del protocolo de emergencia para evasiones y se desplegaron todas las brigadas operativas y escuadrones descentralizados, incluyendo personal de la Comisaría Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Comisaría de la Mujer, GAD, Policía Rural, DDI, Narcotráfico y el Comando de Patrulla.

Tres presos recapturados en los primeros minutos del operativo

El intenso despliegue, que incluyó recorridas en móviles, patrullajes a pie y verificaciones simultáneas en domicilios vinculados a los evadidos, permitió recapturar rápidamente a tres de los cinco fugados. Las detenciones se concretaron en distintos puntos de la ciudad, en operativos separados pero desarrollados casi en simultáneo.

Los recapturados fueron identificados como Mariano Escobar, Francisco Fernando Coronel y Bruno Leonel Bascuñat, quienes fueron trasladados nuevamente a dependencias policiales, donde permanecen alojados con custodia reforzada.

Continúa la búsqueda de los otros dos convictos evadidos

El preso evadido Andrés Agustín Castro.

A primera hora de este martes, el operativo continuaba activo y se había intensificado con nuevos rastrillajes coordinados, allanamientos de urgencia y la participación de más efectivos en zonas rurales y accesos a la ciudad. La Policía trabaja para ubicar a los dos presos que aún permanecen prófugos: Andrés Agustín Castro, de 27 años, y Kevin Andrés Romero, de 21.

El preso evadido Kevin Andrés Romero.

Ambos se encontraban alojados en la Comisaría Tercera por causas vinculadas a delitos contra la propiedad. Castro estaba detenido por tentativa de robo, mientras que Romero cumplía detención preventiva por robo. En sus comunicaciones oficiales, la Jefatura Departamental solicitó la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que contribuya a su localización, advirtiendo que ambos sujetos deben ser considerados peligrosos.

Pedido de colaboración a la población

Las autoridades distribuirán las imágenes de los evadidos a todas las dependencias policiales de la zona y reitera a la población que, ante cualquier avistamiento o información útil, se comunique de inmediato al 911 o con la comisaría más cercana. También se ponen a disposición los teléfonos de la Policía Departamental de Seguridad Pergamino, ubicada en Alsina 315 (Tel. 02477-423400).

La investigación interna continúa para establecer responsabilidades en torno a las circunstancias que permitieron la fuga y determinar si existió algún tipo de colaboración externa o falla estructural en el sector de calabozos.