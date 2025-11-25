martes 25 de noviembre de 2025
    • Recapturaron a Romero, el cuarto preso que se escapó de los calabozos de la Comisaría Tercera

    En la tarde de este martes en la autopista de la ruta 8 y Miguel Cané arrestaron a Kevin Andrés Romero (21)

    25 de noviembre de 2025 - 15:51
    El preso Kevin Andrés Romero fue recapturado en la tarde de este martes en inmediaciones de la autopista de la ruta 8 y Miguel Cané.

    El preso Kevin Andrés Romero fue recapturado en la tarde de este martes en inmediaciones de la autopista de la ruta 8 y Miguel Cané.

    Kevin Andrés Romero (21) es el cuarto preso recapturado de los cinco convictos que escaparon de los calabozos de la Comisaría Tercera en la tarde noche de este lunes en Pergamino.

    El joven detenido por quedar involucrado en un episodio delictivo de robo cayó aprehendido en un operativo de las fuerzas de seguridad desplegados en toda la ciudad para lograr su recaptura.

    La Policía de la Jefatura Departamental desplegó a las brigadas los móviles de las brigadas y escuadrones descentralizados a reforzar la tarea del Comando de Patrulla y de las tres comisarías de la ciudad.

    El único que se mantiene prófugo es Andrés Agustín Castro (27), quien estaba alojado en las celdas de la dependencia policial por un intento de robo.

    01CASTRO Andres Agustin_page-0001
    Andr&eacute;s Agust&iacute;n Castro (27) es el &uacute;nico pr&oacute;fugo y su detenci&oacute;n ser&iacute;a inminente.

    Andrés Agustín Castro (27) es el único prófugo y su detención sería inminente.

    ///NOTICIA EN DESARROLLO///

    Andrés Agustín Castro, de 27 años, y Kevin Andrés Romero, de 21 son los presos que restan recapturar.

    Un gran despliegue policial permitió recapturar a 3 de los 5 presos que escaparon de la Comisaría Tercera

