La vicia no le compite al maíz: confirman que no afectó el rendimiento en un material de INTA

En un contexto en el que muchos productores buscan alternativas para recuperar ambientes degradados sin disparar los costos, un trabajo reciente de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Pergamino aportó una señal alentadora. Los ingenieros agrónomos J avier Elisei y Luciana Galizia evaluaron el comportamiento de una variedad de maíz de polinización libre (VPL) — Amancay INTA — en una secuencia que incorpora un cultivo de servicio de vicia .

Un nuevo pulso para medir al agro: la BCR lanzó el IACA y confirmó la fortaleza del sector

El planteo apunta a restituir materia orgánica, mejorar la estructura del suelo y, al mismo tiempo, sostener rendimientos aceptables en maíz . El uso de variedades de polinización libre ofrece además una ventaja clave para el productor: la posibilidad de autoabastecerse de semilla y resembrar sin aumentar los costos si aparecen problemas en las primeras etapas del cultivo.

El trabajo se desarrolló sobre un Argiudol típico de la serie Pergamino , un suelo con limitaciones físicas que representa la realidad de muchos lotes de la región. Se compararon dos estrategias: vicia con labranza reducida seguida de Amancay INTA (VPL-CA) frente a barbecho mecánico previo a la misma variedad (VPL-SA). La siembra del maíz fue el 26 de septiembre de 2023 bajo siembra directa.

La campaña 2023/24 no fue sencilla: las precipitaciones acumuladas durante el ciclo del cultivo sumaron 308,6 mm, apenas el 72% del registro histórico. Sin embargo, las lluvias de septiembre —107 mm— recargaron un perfil que venía seco después del corte de la vicia y permitieron una siembra con niveles adecuados de humedad. En diciembre, pleno período crítico del maíz, las precipitaciones alcanzaron 109 mm, un valor cercano al promedio histórico.

amancay

Agua y nitrógeno: diferencias que se equilibran

La vicia aportó 3500 kg/ha de materia seca y consumió 288 mm de agua hasta su interrupción, el 31 de agosto. En ese momento, el tratamiento de barbecho mostraba 40 mm más de agua disponible. Pero esa diferencia desapareció al momento de la siembra: el perfil del tratamiento con vicia se había recuperado, probablemente por una mayor captación de agua y menores pérdidas por escurrimiento y evaporación gracias a la cobertura.

Con el nitrógeno ocurrió algo similar. Al corte de la vicia había diferencias marcadas: el barbecho acumulaba más N-NO3, mientras que la vicia lo estaba absorbiendo para su crecimiento. Pero al momento de la siembra de la VPL, esos niveles se igualaron, lo que sugiere que el barbecho podría haber perdido parte del nitrógeno por lixiviación.

amancay1

Rendimiento final: Sin diferencias significativas

Pese a estas variaciones en el comienzo, el resultado final fue contundente: no hubo diferencias en el consumo de agua ni en el rendimiento en grano entre los tratamientos.

Según los técnicos, esto se debe a que ambos sistemas llegaron a la siembra con niveles similares de disponibilidad de agua y nitrógeno. Además, la variedad Amancay INTA —de menor potencial que un híbrido comercial, pero con menos requerimientos— se adaptó bien a la oferta ambiental de la campaña.

Un mensaje para la región: una alternativa viable y económica

El estudio muestra que, en un esquema de bajos costos, la inclusión de un cultivo de servicio de vicia no penaliza la producción de un maíz de polinización libre. Para los sistemas de la región que necesitan mejorar suelos y mantener márgenes ajustados, esta es una señal importante.

amancay2

Los investigadores aclararon que será necesario continuar con otros trabajos para confirmar los resultados en distintas campañas y ambientes. Pero la primera evidencia es clara: la vicia puede ser aliada del maíz sin comprometer el rendimiento, incluso en un año con lluvias por debajo de lo normal.