Periurbano de Pergamino: la otra opción productiva que puede impactar en rentabilidad

La producción de nuez pecán avanza como una alternativa económica en sitios periurbanos del sudeste cordobés . Con el acompañamiento técnico de la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez del INTA , un grupo de 12 productores inició la implantación de nogales de variedades adaptadas a la región en campos cercanos a centros urbanos, con el objetivo de diversificar sus sistemas productivos y generar nuevas oportunidades económicas.

Un nuevo pulso para medir al agro: la BCR lanzó el IACA y confirmó la fortaleza del sector

La vicia no le compite al maíz: confirman que no afectó el rendimiento en un material de INTA

Esta alternativa también puede trasladarse a Pergamino , partido que cuenta con unas 6 mil hectáreas bajo estas condiciones limitantes. “Buscamos armar una caja de herramientas para que cada productor pueda elegir y combinar alternativas que se adapten a su sistema”, explicó Melisa Defagot , coordinadora del módulo periurbano del INTA Marcos Juárez.

El trabajo que se desarrolla en el sudeste cordobés se enmarca en una estrategia de producción que prioriza prácticas de manejo integradas y forestación con especies de valor productivo.

La experiencia comenzó con una hectárea de ensayo en la que se implantaron tres variedades de pecán —Pawnee, Desirable y Sumne— seleccionadas por su buena adaptación a las condiciones agroclimáticas locales. La iniciativa cuenta con la articulación del clúster de pecán y del vivero Santa María, de Concordia (Entre Ríos) , que provee plantines a los productores de la zona.

image

El pecán se integra a un rediseño productivo que incluye cortinas forestales, zonas de transición sin aplicaciones, lotes de cobertura y cultivos estivales. Además, se incorporó un ensayo silvopastoril de ocho hectáreas. “Una cortina forestal puede, a la vez, disminuir los vientos, ser productiva y generar valor agregado”, detalló Defagot.

De hobbie a alternativa rentable

Uno de los impulsores de este cambio es Richard Lanza, productor de la localidad de Morrison, que hace diez años reemplazó alfalfa, soja y trigo por nogales pecán. “Al principio lo tomé como un hobbie, pero descubrí que podía ser una actividad productiva interesante. Hoy, próximo a jubilarme, lo pienso también como un ingreso adicional”, señaló.

image

Pese a las dificultades iniciales —como conseguir plantas adaptadas—, Lanza logró consolidar una producción estable, incluso frente a eventos climáticos adversos. Su experiencia impulsó a otros productores de Marcos Juárez y Villa María a organizarse de forma asociativa, con el respaldo técnico del INTA y la cooperativa Alborada.

El grupo ya suma unas 50 hectáreas implantadas y proyecta alcanzar rendimientos de 20 kilos de nuez por planta en sistemas de 100 plantas por hectárea. Lanza, con una plantación de una década, ya obtiene volúmenes comerciales: “Recién ahora empiezo a tener una producción estable”, afirmó.

Alisiente clave

El precio de la nuez pelada en el mercado interno ronda actualmente entre 10.000 y 12.000 pesos por kilo, lo que abre oportunidades para pequeños y medianos productores. Además, el grupo apunta a desarrollar valor agregado con procesos de craqueado, elaboración de harina o aceite y productos como nueces caramelizadas.

“El acompañamiento técnico del INTA fue clave. Ellos tienen la experiencia y nosotros estamos desandando un camino nuevo”, destacó Lanza. La experiencia cordobesa muestra cómo la articulación entre productores y ciencia puede abrir nuevas oportunidades productivas en territorios donde la agricultura tradicional enfrenta crecientes desafíos.