martes 25 de noviembre de 2025
    • Periurbano de Pergamino: la otra opción productiva que puede impactar en rentabilidad

    En muchas regiones del país, los productores inmersos en zonas periurbanas, donde está prohibida la aplicación de agroquímicos, eligen la nuez pecán como alternativa productiva. Se trata de otra opción clara para poblar las más de 6 mil hectáreas que tiene el partido.

    25 de noviembre de 2025 - 14:29
    La nuez pecán es una alternativa económica en sitios periurbanos del sudeste cordobés.

    La nuez pecán es una alternativa económica en sitios periurbanos del sudeste cordobés.

    La producción de nuez pecán avanza como una alternativa económica en sitios periurbanos del sudeste cordobés. Con el acompañamiento técnico de la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez del INTA, un grupo de 12 productores inició la implantación de nogales de variedades adaptadas a la región en campos cercanos a centros urbanos, con el objetivo de diversificar sus sistemas productivos y generar nuevas oportunidades económicas.

    El uso de variedades de maíz de polinización libre ofrece además una ventaja clave para el productor.

    La vicia no le compite al maíz: confirman que no afectó el rendimiento en un material de INTA
    Un nuevo pulso para medir al agro: la BCR lanzó el IACA y confirmó la fortaleza del sector

    Un nuevo pulso para medir al agro: la BCR lanzó el IACA y confirmó la fortaleza del sector

    Esta alternativa también puede trasladarse a Pergamino, partido que cuenta con unas 6 mil hectáreas bajo estas condiciones limitantes. “Buscamos armar una caja de herramientas para que cada productor pueda elegir y combinar alternativas que se adapten a su sistema”, explicó Melisa Defagot, coordinadora del módulo periurbano del INTA Marcos Juárez.

    El trabajo que se desarrolla en el sudeste cordobés se enmarca en una estrategia de producción que prioriza prácticas de manejo integradas y forestación con especies de valor productivo.

    Experiencia modelo

    La experiencia comenzó con una hectárea de ensayo en la que se implantaron tres variedades de pecán —Pawnee, Desirable y Sumne— seleccionadas por su buena adaptación a las condiciones agroclimáticas locales. La iniciativa cuenta con la articulación del clúster de pecán y del vivero Santa María, de Concordia (Entre Ríos), que provee plantines a los productores de la zona.

    image

    El pecán se integra a un rediseño productivo que incluye cortinas forestales, zonas de transición sin aplicaciones, lotes de cobertura y cultivos estivales. Además, se incorporó un ensayo silvopastoril de ocho hectáreas. “Una cortina forestal puede, a la vez, disminuir los vientos, ser productiva y generar valor agregado”, detalló Defagot.

    De hobbie a alternativa rentable

    Uno de los impulsores de este cambio es Richard Lanza, productor de la localidad de Morrison, que hace diez años reemplazó alfalfa, soja y trigo por nogales pecán. “Al principio lo tomé como un hobbie, pero descubrí que podía ser una actividad productiva interesante. Hoy, próximo a jubilarme, lo pienso también como un ingreso adicional”, señaló.

    image

    Pese a las dificultades iniciales —como conseguir plantas adaptadas—, Lanza logró consolidar una producción estable, incluso frente a eventos climáticos adversos. Su experiencia impulsó a otros productores de Marcos Juárez y Villa María a organizarse de forma asociativa, con el respaldo técnico del INTA y la cooperativa Alborada.

    El grupo ya suma unas 50 hectáreas implantadas y proyecta alcanzar rendimientos de 20 kilos de nuez por planta en sistemas de 100 plantas por hectárea. Lanza, con una plantación de una década, ya obtiene volúmenes comerciales: “Recién ahora empiezo a tener una producción estable”, afirmó.

    Alisiente clave

    El precio de la nuez pelada en el mercado interno ronda actualmente entre 10.000 y 12.000 pesos por kilo, lo que abre oportunidades para pequeños y medianos productores. Además, el grupo apunta a desarrollar valor agregado con procesos de craqueado, elaboración de harina o aceite y productos como nueces caramelizadas.

    “El acompañamiento técnico del INTA fue clave. Ellos tienen la experiencia y nosotros estamos desandando un camino nuevo”, destacó Lanza. La experiencia cordobesa muestra cómo la articulación entre productores y ciencia puede abrir nuevas oportunidades productivas en territorios donde la agricultura tradicional enfrenta crecientes desafíos.

    La vicia no le compite al maíz: confirman que no afectó el rendimiento en un material de INTA

    Un nuevo pulso para medir al agro: la BCR lanzó el IACA y confirmó la fortaleza del sector

    Carnes argentinas: una cadena con crecimiento mundial pero con dificultades a superar

    Financiación bancaria: crecieron notoriamente los préstamos para la ganadería

    Don Mario Más presentó los máximos rendimientos de las variedades de trigo del semillero de Chacabuco

    Trigo: campaña ideal para evaluar la genética del cereal argentino

    Buenos Aires encendió la mecha en el Consejo Agropecuario: cruces con Nación por obras frenadas, trazabilidad e INTA

    Salvavidas de plomo para el campo bonaerense: "cuando la carga fiscal hunde la producción"

    Connectagro 2025: cuando el agro se conecta, las oportunidades se multiplican y Argentina crece

    Parásitos en bovinos, porqué es importante su control y evitar riesgos

    San Nicolás vivió una verdadera fiesta deportiva con la realización del Torneo Juvenil Nicoleño de Ajedrez, un evento que reunió a cerca de cuarenta chicos y adolescentes en las instalaciones del club Somisa. La jornada, cargada de sana competencia, compañerismo y mucha concentración, tuvo como objetivo coronar a los nuevos campeones nicoleños juveniles en cada categoría.

    Fiesta del ajedrez en San Nicolás: gran participación en el Torneo Juvenil Nicoleño
    Avanza la remodelación del Hogar Sarmiento para ofrecer un entorno más cálido y funcional a niños y adolescentes

    San Pedro: Avanza la remodelación del Hogar Sarmiento para mejorar la calidad de vida de sus residentes

    Los profesionales que cumplieron sus bodas de oro junto a integrantes del Consejo Directivo del Colegio de Médicos.

    Pergamino se destaca en la reunión del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires

    Patinadoras de Carlos Pellegrini sumaron medallas para Zárate

    Zárate: Patinadoras de Carlos Pellegrini brillan en el Nacional Open de Clubes 2025

    Seguros de comercio: la posibilidad de asegurar tu fuente de trabajo

    Seguros de comercio: la posibilidad de asegurar tu fuente de trabajo