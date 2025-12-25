Pergamino recibió la Navidad sin incidentes y con un amplio despliegue de controles de seguridad

La ciudad de Pergamino atravesó la madrugada de Navidad sin incidentes de gravedad, en el marco de un operativo especial de seguridad que se desarrolló de manera coordinada entre distintas áreas municipales y fuerzas policiales. Así lo confirmó este jueves por la mañana el secretario de Seguridad de la Municipalidad, Ignacio Doddi.

El funcionario municipal quien calificó el balance como “tranquilo y sin graves incidentes”, de acuerdo a los relevamientos realizados hasta las 11:00.

El funcionario explicó que el dispositivo preventivo contó con una fuerte presencia de efectivos de la Patrulla Urbana Municipal, personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y agentes del área de Tránsito, quienes realizaron controles generales en distintos sectores de la ciudad, con especial énfasis en la detección de alcoholemia positiva al volante.

Además, se desplegaron intervenciones en puntos fijos cercanos a los espacios de esparcimiento nocturno habilitados para la celebración, con el objetivo de ordenar la circulación y prevenir situaciones de riesgo. A esto se sumaron patrullajes dinámicos en barrios y zonas estratégicas, que permitieron anticiparse a posibles conflictos y garantizar una madrugada en calma.

Live Blog Post Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "La madrugada de Navidad se desarrolló con normalidad en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San José de Pergamino, donde no se registraron ingresos ni intervenciones de gravedad. Este escenario fue posible gracias al trabajo constante y profesional del personal de salud, que permaneció de guardia durante toda la jornada festiva para garantizar la atención y el cuidado de la comunidad. En el Servicio de Guardia, si bien se registró un movimiento sostenido propio de estas celebraciones, con atenciones médicas por cortes y otras asistencias menores, ninguna de las situaciones revistió gravedad. Una vez más, médicos, enfermeros, técnicos y personal auxiliar demostraron su vocación y compromiso, asegurando una respuesta eficaz y oportuna ante cada consulta." View this post on Instagram

Desde la Secretaría de Seguridad destacaron que el comportamiento general de la población acompañó el trabajo preventivo, lo que contribuyó a que la Navidad se desarrollara en un clima de tranquilidad. “La presencia en la calle y la planificación previa fueron claves para evitar inconvenientes”, señalaron desde el área, al tiempo que remarcaron la importancia de mantener conductas responsables, especialmente en fechas festivas.

El balance positivo refuerza la estrategia de prevención y control impulsada por el Municipio, que apunta a sostener operativos similares en futuras celebraciones y eventos de alta concurrencia, priorizando el cuidado de los vecinos y la convivencia en el espacio público.