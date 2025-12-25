jueves 25 de diciembre de 2025
    • Pergamino recibió la Navidad sin incidentes y con un amplio despliegue de controles de seguridad

    El secretario de Seguridad de Pergamino, Ignacio Doddi, destacó que el operativo fue tranquilo y sin hechos graves.

    25 de diciembre de 2025 - 17:25
    Los controles de seguridad en inmediaciones de los lugares donde se desarrollaron celebraciones por Navidad.

    Los controles de seguridad en inmediaciones de los lugares donde se desarrollaron celebraciones por Navidad.

    LA OPINION

    La ciudad de Pergamino atravesó la madrugada de Navidad sin incidentes de gravedad, en el marco de un operativo especial de seguridad que se desarrolló de manera coordinada entre distintas áreas municipales y fuerzas policiales. Así lo confirmó este jueves por la mañana el secretario de Seguridad de la Municipalidad, Ignacio Doddi.

    El funcionario municipal quien calificó el balance como “tranquilo y sin graves incidentes”, de acuerdo a los relevamientos realizados hasta las 11:00.

    El funcionario explicó que el dispositivo preventivo contó con una fuerte presencia de efectivos de la Patrulla Urbana Municipal, personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y agentes del área de Tránsito, quienes realizaron controles generales en distintos sectores de la ciudad, con especial énfasis en la detección de alcoholemia positiva al volante.

    Además, se desplegaron intervenciones en puntos fijos cercanos a los espacios de esparcimiento nocturno habilitados para la celebración, con el objetivo de ordenar la circulación y prevenir situaciones de riesgo. A esto se sumaron patrullajes dinámicos en barrios y zonas estratégicas, que permitieron anticiparse a posibles conflictos y garantizar una madrugada en calma.

    Desde la Secretaría de Seguridad destacaron que el comportamiento general de la población acompañó el trabajo preventivo, lo que contribuyó a que la Navidad se desarrollara en un clima de tranquilidad. “La presencia en la calle y la planificación previa fueron claves para evitar inconvenientes”, señalaron desde el área, al tiempo que remarcaron la importancia de mantener conductas responsables, especialmente en fechas festivas.

    El balance positivo refuerza la estrategia de prevención y control impulsada por el Municipio, que apunta a sostener operativos similares en futuras celebraciones y eventos de alta concurrencia, priorizando el cuidado de los vecinos y la convivencia en el espacio público.

