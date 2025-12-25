Pergamino recibió la Navidad sin incidentes y con un amplio despliegue de controles de seguridad

La ciudad de Pergamino atravesó la madrugada de Navidad sin incidentes de gravedad, en el marco de un operativo especial de seguridad que se desarrolló de manera coordinada entre distintas áreas municipales y fuerzas policiales. Así lo confirmó este jueves por la mañana el secretario de Seguridad de la Municipalidad, Ignacio Doddi.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "La madrugada de Navidad se desarrolló con normalidad en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San José de Pergamino, donde no se registraron ingresos ni intervenciones de gravedad. Este escenario fue posible gracias al trabajo constante y profesional del personal de salud, que permaneció de guardia durante toda la jornada festiva para garantizar la atención y el cuidado de la comunidad. En el Servicio de Guardia, si bien se registró un movimiento sostenido propio de estas celebraciones, con atenciones médicas por cortes y otras asistencias menores, ninguna de las situaciones revistió gravedad. Una vez más, médicos, enfermeros, técnicos y personal auxiliar demostraron su vocación y compromiso, asegurando una respuesta eficaz y oportuna ante cada consulta."
