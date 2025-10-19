Pergamino promueve hábitos para el cuidado ante la aparición de los alacranes

Con la llegada de los meses más cálidos, el aumento de la temperatura y la humedad crea las condiciones ideales para la proliferación de alacranes en Pergamino , conocidos también como escorpiones. Si bien estos arácnidos están presentes durante todo el año, su actividad se intensifica en primavera y verano, generando mayor preocupación entre los vecinos y un incremento en las consultas y denuncias.

Desde la Secretaría de Salud del Municipio se viene desarrollando un plan preventivo permanente de concientización comunitaria. El objetivo es claro: reducir al mínimo la posibilidad de accidentes dentro de hogares y promover hábitos de cuidado sostenidos en el tiempo.

“Las acciones no comienzan con el calor: el trabajo se debe realiza durante todo el año”, señalaron desde la Dirección de Saneamiento Ambiental. Estas tareas incluyen el control periódico en sectores donde suelen encontrarse los arácnidos, la limpieza de cámaras subterráneas, la eliminación de residuos y la detección de posibles criaderos. A esto se suman campañas de difusión para que la población adopte medidas simples pero efectivas para evitar el ingreso de alacranes a las viviendas.

La mayor parte de los incidentes con alacranes se produce dentro del hogar, por lo que las medidas preventivas deben concentrarse en evitar su ingreso y permanencia en los ambientes domésticos. Estos animales suelen refugiarse en lugares oscuros, húmedos o con escasa ventilación, por lo que es fundamental mantener la limpieza y el orden, especialmente en zonas poco frecuentadas.

Se recomienda revisar y sacudir la ropa, el calzado y la ropa de cama antes de usarlos, así como controlar detrás de los muebles, dentro de los cajones y en rincones donde puedan esconderse. También es aconsejable evitar caminar descalzo, sobre todo durante la noche o en espacios donde ya se haya registrado la presencia de estos arácnidos.

Para proteger las viviendas, se sugiere colocar rejillas sanitarias en desagües y baños, sellar grietas o aberturas en paredes y techos, y aplicar burletes o mallas metálicas en puertas y ventanas. Además, es importante revisar los zócalos, cañerías y cámaras subterráneas, ya que suelen ser vías de ingreso. El uso de insecticidas piretroides en los desagües puede ayudar a disminuir la presencia de insectos que sirven de alimento para los alacranes, como cucarachas y arañas.

Desde el Municipio se destaca que la prevención es la herramienta más efectiva: mantener los espacios limpios, bien ventilados y libres de objetos acumulados reduce significativamente las posibilidades de encontrar alacranes dentro del hogar.

Limpieza y control de materiales

Una de las recomendaciones centrales de las autoridades sanitarias es evitar la acumulación de materiales, ya que estos sitios funcionan como refugios ideales para los alacranes. Restos de construcción, leña, chapas, ladrillos o pilas de escombros constituyen ambientes propicios para su reproducción y desplazamiento. En las zonas rurales y periurbanas, los alacranes pueden encontrarse bajo piedras, cortezas de árboles o troncos caídos, mientras que en el ámbito urbano suelen habitar en sótanos, túneles, cámaras subterráneas o depósitos. Por ese motivo, se recomienda no manipular estos materiales con las manos y utilizar guantes en todas las tareas de limpieza o jardinería.

El Municipio lleva adelante un plan permanente de mantenimiento urbano, que incluye la recolección de ramas y residuos voluminosos, el desmalezamiento de espacios públicos y la limpieza de terrenos baldíos, acciones que contribuyen directamente a reducir los posibles refugios.

¿Fumigar o no fumigar?

Ante la preocupación de muchos vecinos, las autoridades aclararon que la fumigación no es una medida efectiva para eliminar los alacranes. Si bien puede utilizarse como complemento en casos puntuales, su aplicación generalizada no resulta viable ni segura.

“La fumigación solo se considera como último recurso y debe ser realizada por personal especializado, con productos de baja toxicidad”, explicaron desde el Ministerio de Salud bonaerense. En este sentido, se descartó el uso de fumigaciones aéreas o masivas, ya que no actúan sobre los refugios donde los alacranes se ocultan y pueden generar otros impactos ambientales indeseados.

El control químico, por lo tanto, debe estar acompañado de medidas preventivas sostenidas, como el sellado de grietas, la limpieza profunda y el mantenimiento de patios, jardines y desagües.

Qué hacer ante una picadura

En caso de una picadura, no se deben aplicar remedios caseros ni realizar incisiones. Lo correcto es colocar hielo en la zona afectada para reducir el dolor y acudir inmediatamente al Hospital San José o al centro de salud más cercano. Si es posible, se recomienda capturar el alacrán con cuidado y colocarlo en un frasco cerrado para que el personal médico pueda identificar la especie y determinar el tratamiento más adecuado. En Pergamino, los casos graves son infrecuentes, pero la atención médica rápida es fundamental, especialmente en niños y personas mayores.

El Municipio de Pergamino mantiene acciones preventivas durante todo el año, no solo en los meses de mayor temperatura. A través de la Dirección de Saneamiento Ambiental, se realizan operativos de limpieza, control de plagas, mantenimiento de cloacas y desagües, además de campañas educativas en barrios para informar a la comunidad sobre cómo prevenir accidentes.

Estas tareas se articulan con las delegaciones municipales y con las áreas de Obras y Servicios Públicos, de modo de garantizar un abordaje integral que combine la prevención ambiental con la concientización ciudadana.

“Cada vecino puede contribuir desde su casa: revisar los ambientes, mantener los espacios ordenados y denunciar la presencia de alacranes son pasos fundamentales para cuidar la salud de todos”, expresaron desde el área sanitaria local.

Finalmente, las autoridades recordaron que ante cualquier duda o consulta, los vecinos pueden dirigirse a la Dirección de Saneamiento Ambiental, ubicada en Vela 857, o comunicarse al teléfono donde recibirán asesoramiento e información sobre medidas de prevención y control.(2477 - 15667816)

El desafío es sostenido, pero la clave está en la prevención. Con trabajo constante del Municipio y una comunidad comprometida, Pergamino puede seguir reforzando su red de cuidado frente a los alacranes y otras especies que ponen en riesgo la salud.

La Dirección de Saneamiento Ambiental, está armando en estos momentos un Bioterio, por ello es necesario de encontrar y poder capturar los alacranes vivos, llevarlos a la Secretaria de Salud, para luego ser enviados a los organismos competentes para que lleven adelante su estudio y extracción de veneno para realizar el antídoto. .