Pergamino prepara la temporada de colonias de verano con mayor control y compromiso

El intendente Javier Martínez encabezó una reunión de trabajo con representantes de clubes e instituciones del Partido de Pergamino que brindan el servicio de colonia de verano.

El encuentro formó parte del programa municipal Clubes Seguros , una iniciativa que desde hace cinco años reúne a diferentes áreas del Gobierno local con instituciones deportivas y recreativas, con el objetivo de garantizar que la temporada estival transcurra en condiciones saludables y seguras.

Bajo la consigna “Una sola salud”, el programa establece un marco de acción común entre la Municipalidad y los clubes, entendiendo que el bienestar de los niños y jóvenes que participan de las colonias de verano depende de un trabajo articulado en materia de higiene, seguridad, prevención y educación. Durante esta reunión se delinearon todas las estrategias que regirán para la temporada 2025/2026, poniendo especial énfasis en la actualización de los requisitos para la habilitación de piletas, espacios de recreación y actividades al aire libre.

“Los clubes son un complemento para la educación básica obligatoria y también de la que brinda la familia. Teniendo en cuenta esto y que durante el verano concentran gran cantidad de niños, los hemos citado para dialogar sobre la mejor manera de cuidar la higiene y la seguridad. Entendemos que cuidar a los chicos es responsabilidad de todos y lo tenemos que hacer de manera conjunta”, sostuvo el intendente Javier Martínez al abrir el encuentro. Sus palabras buscaron de esta forma remarcar la importancia de que cada institución asuma un rol activo en la construcción de entornos más seguros, en sintonía con el acompañamiento de la Municipalidad.

Clubes Seguros y un equipo de trabajo

La mesa de trabajo de “Clubes Seguros” está integrada por Bromatología, Subsecretaría de Deportes, Dirección de Habilitaciones, Defensa Civil y también Dirección de Obras Sanitarias. Este espacio interinstitucional lleva adelante inspecciones periódicas, controles y capacitaciones, con un enfoque que combina la supervisión con la asistencia técnica, de manera de brindar herramientas a los clubes para que cumplan con las normas sin dificultades. A lo largo de los últimos años, esta articulación permitió mejorar sustancialmente las condiciones de funcionamiento de las colonias y reducir riesgos vinculados a la higiene del agua, la seguridad en instalaciones y la organización de actividades masivas.

En el marco de la reunión, se avanzó en la definición de nuevos requisitos que deberán cumplirse para la habilitación y el mantenimiento de los espacios deportivos y recreativos en la temporada que se aproxima. Se abordaron aspectos relacionados con la calidad del agua en piletas, la seguridad en el uso de estructuras y mobiliario, la señalización de espacios de riesgo, la presencia de personal capacitado en primeros auxilios y la necesidad de contar con protocolos claros de evacuación y emergencia. La mirada integral del programa incluye también cuestiones vinculadas a la manipulación de alimentos, el cuidado del medioambiente y la gestión adecuada de residuos.

Los representantes de las entidades presentes coincidieron en señalar que este tipo de instancias de diálogo y coordinación resultan fundamentales para fortalecer la tarea cotidiana de quienes están al frente de las colonias. En muchos casos, las instituciones reciben a cientos de chicos por día, lo que exige contar con un nivel de organización y control acorde a la magnitud de la responsabilidad que se asume.

La temporada de verano en Pergamino no solo representa un momento de recreación y descanso para los niños, sino también una oportunidad para que las familias confíen en que sus hijos participan de actividades deportivas y sociales en un entorno cuidado.

Más capacitaciones en Pergamino y los pueblos

La Municipalidad destacó que este año se reforzarán los esquemas de capacitaciones que se destinan a los profesores, entrenadores y dirigentes de los clubes, con contenidos específicos sobre seguridad acuática, prevención de los accidentes, higiene y salud comunitaria. Estas instancias formativas permitirán que el personal de cada institución esté mejor preparado para enfrentar situaciones imprevistas y, al mismo tiempo, consoliden el trabajo en equipo con las distintas áreas del Municipio.

El programa “Clubes Seguros” surgió en 2020 como respuesta a la necesidad de ordenar y supervisar las múltiples actividades recreativas y deportivas que se desarrollan en la ciudad durante el verano.

Desde entonces, se transformó en una herramienta clave de prevención, generando una cultura de responsabilidad compartida que ya forma parte de la identidad de las colonias en Pergamino. La premisa “Una sola salud” refuerza la idea de que el cuidado no se limita al ámbito individual, sino que involucra al conjunto de la comunidad, donde las instituciones sociales cumplen un rol esencial.

El intendente Martínez valoró especialmente la disposición de los dirigentes de clubes y entidades presentes en el encuentro y los convocó a seguir trabajando en conjunto. “El esfuerzo de cada institución es fundamental. Sabemos que detrás de cada colonia hay un gran compromiso, pero también es nuestra tarea como Estado garantizar que existan reglas claras y que se cumplan, porque hablamos de la seguridad de nuestros chicos”, le dijo el jefe comunal al Diario.

De cara al inicio de la temporada estival 2025/2026, la Municipalidad y los clubes de Pergamino redoblan esfuerzos para que las colonias se desarrollen en un marco de confianza, aprendizaje y disfrute. El desafío consiste en que cada niño y cada familia sientan la tranquilidad de participar en espacios que cumplen con todas las condiciones de seguridad, higiene y organización, demostrando que el deporte y la recreación pueden ser también un camino hacia la construcción de una comunidad más saludable y responsable.