miércoles 07 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino: no le pagaron un flete y descubrieron maniobras para robar materiales de construcción

    El reclamo de un fletero derivó en allanamientos de urgencia en barrio Belgrano e Italia al 2000, con tres aprehendidos y el secuestro de sanitarios robados.

    6 de enero de 2026 - 22:01
    fletero-01-02-03

    Un llamado al 911 realizado por un fletero que no cobró un viaje derivó en un amplio operativo policial este martes por la tarde en Pergamino. La intervención permitió descubrir una maniobra reiterada para apoderarse de materiales de construcción, con allanamientos de urgencia, secuestros y tres personas aprehendidas.

    Lee además
    En los allanamientos aprehendieron a dos personas y recuperaron casi cinco millones de pesos robados.

    Golpe al fraude digital en Pergamino: en varios allanamientos recuperaron 5 millones robados en estafas
    salud: retiran del mercado leche de formula para bebes por la presencia de una toxina bacteriana

    Salud: retiran del mercado leche de fórmula para bebés por la presencia de una toxina bacteriana

    El procedimiento se inició alrededor de las 17:00, cuando personal del Comando de Patrulla acudió a calle Vilcapugio al 2000, en el barrio Belgrano, tras el aviso de un fletero de 64 años. El trabajador relató que había trasladado sanitarios desde un corralón de materiales y que, tras descargar la mercadería, no le abonaron el servicio.

    Según su testimonio, había transportado dos inodoros, dos mochilas de baño y dos bidets con griferías de la marca Ferrum, que fueron descargados en el domicilio indicado. Al no recibir el pago, solicitó la intervención policial.

    Minutos después, un hombre de 26 años aportó información clave al señalar que observó a varios sujetos trasladando esos elementos hacia una vivienda ubicada también sobre Vilcapugio al 2000, donde presuntamente quedaron resguardados.

    Ante la gravedad de la situación, se hizo presente un funcionario judicial de la UFI y Juicio N° 3, quien interiorizado de los hechos impartió directivas inmediatas. Cerca de las 17:55 se presentó además el propietario del corralón, un joven de 27 años, quien exhibió el remito correspondiente a la mercadería.

    La causa qued

    o radicada en el Juzgado de Garantías N° 1 del juez César Solazzi y la instrucción judicial del fiscal Nelson Mastorchio, y desde la Fiscalía 3 el funcionario José Cifuentes se ordenó un allanamiento de urgencia por peligro en la demora en el domicilio de Vilcapugio al 2000. Allí se procedió al secuestro de los sanitarios denunciados y a la aprehensión de un hombre de 65 años, a quien también se le incautó su teléfono celular.

    El damnificado manifestó además que el día anterior había sufrido una situación similar, cuando descargó mercadería en una vivienda ubicada en calle Italia al 2000, sin percibir el pago correspondiente.

    A partir de esa declaración, la Justicia dispuso nuevos allanamientos de urgencia en calle Italia al 2000. En una primera intervención fue aprehendido un hombre de 32 años y se secuestraron dos inodoros, una mochila de baño, dos bidets, dos tapas de inodoro, una bacha y dos columnas de lavatorio, elementos que fueron reconocidos por la víctima como parte de la mercadería sustraída.

    Finalmente, en un departamento trasero del mismo inmueble se concretó un tercer procedimiento que culminó con la aprehensión de un joven de 20 años. En ese lugar se incautaron una mochila de baño, un parlante JBL, un parlante portátil, una pava eléctrica y un teléfono celular.

    Todos los aprehendidos, junto con los elementos secuestrados, fueron trasladados a la Comisaría Segunda, donde se instruyeron actuaciones judiciales por el hecho, con intervención de la Fiscalía N° 3 del Departamento Judicial Pergamino.

    Los operativos y despliegues policiales de urgencia por parte de la Policía fueron realizados con gran celeridad y eficiencia con la participación de la jefa del escuadrón, la comisaria Laura Sosa, al frente de las intervenciones.

    Temas
    Seguí leyendo

    Golpe al fraude digital en Pergamino: en varios allanamientos recuperaron 5 millones robados en estafas

    Salud: retiran del mercado leche de fórmula para bebés por la presencia de una toxina bacteriana

    Vitto Benvenutto: "Mi Sueño es llegar a ser jugador profesional de Premier Pádel"

    La Cooperativa Eléctrica de Pinzón ilumina las curvas en el acceso a la localidad

    Lagartos overos en Pergamino y la región: todo lo que hay que saber ante su presencia en zonas urbanas

    Pergamino deja de vacunar contra la fiebre amarilla y derivan la aplicación a Buenos Aires y Rosario

    Destino San Javier llega a Pergamino para ser parte de un gran festejo en el Parque Belgrano

    Alerta por hantavirus: murió un adolescente en Pergamino y crece la preocupación sanitaria

    Tolerancia Cero en Pergamino: sin casco no hay venta de combustible

    Ezequiel Muñoz, nuevo refuerzo del ascendido Gimnasia de Mendoza

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    En los allanamientos aprehendieron a dos personas y recuperaron casi cinco millones de pesos robados.

    Golpe al fraude digital en Pergamino: en varios allanamientos recuperaron 5 millones robados en estafas

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En los allanamientos aprehendieron a dos personas y recuperaron casi cinco millones de pesos robados.

    Golpe al fraude digital en Pergamino: en varios allanamientos recuperaron 5 millones robados en estafas
    Pergamino: no le pagaron un flete y descubrieron maniobras para robar materiales de construcción

    Pergamino: no le pagaron un flete y descubrieron maniobras para robar materiales de construcción

    Las estafas la realizaron desde un sitio web trucho que publicaba fotos clonadas de un complejo turítico inexistente.

    Fotos clonadas y una web falsa: así operaba el acusado de estafar a más de 200 familias argentinas en Chile

    Christian Petersen fue dado de alta y continúa su evolución dentro de su casa.

    Christian Petersen rompió el silencio tras recibir el alta médica: "Me salvaron la vida"

    Las estafas virtuales continúan golpeando a los vecinos de San Nicolás, dejando pérdidas millonarias y preocupación entre la población.

    Estafas virtuales en San Nicolás: ya son tres víctimas y más de 200 millones perdidos