Pergamino: no le pagaron un flete y descubrieron maniobras para robar materiales de construcción

Un llamado al 911 realizado por un fletero que no cobró un viaje derivó en un amplio operativo policial este martes por la tarde en Pergamino . La intervención permitió descubrir una maniobra reiterada para apoderarse de materiales de construcción, con allanamientos de urgencia, secuestros y tres personas aprehendidas.

El procedimiento se inició alrededor de las 17:00, cuando personal del Comando de Patrulla acudió a calle Vilcapugio al 2000, en el barrio Belgrano, tras el aviso de un fletero de 64 años. El trabajador relató que había trasladado sanitarios desde un corralón de materiales y que, tras descargar la mercadería, no le abonaron el servicio.

Según su testimonio, había transportado dos inodoros, dos mochilas de baño y dos bidets con griferías de la marca Ferrum, que fueron descargados en el domicilio indicado. Al no recibir el pago, solicitó la intervención policial.

Minutos después, un hombre de 26 años aportó información clave al señalar que observó a varios sujetos trasladando esos elementos hacia una vivienda ubicada también sobre Vilcapugio al 2000, donde presuntamente quedaron resguardados.

Ante la gravedad de la situación, se hizo presente un funcionario judicial de la UFI y Juicio N° 3, quien interiorizado de los hechos impartió directivas inmediatas. Cerca de las 17:55 se presentó además el propietario del corralón, un joven de 27 años, quien exhibió el remito correspondiente a la mercadería.

La causa qued

o radicada en el Juzgado de Garantías N° 1 del juez César Solazzi y la instrucción judicial del fiscal Nelson Mastorchio, y desde la Fiscalía 3 el funcionario José Cifuentes se ordenó un allanamiento de urgencia por peligro en la demora en el domicilio de Vilcapugio al 2000. Allí se procedió al secuestro de los sanitarios denunciados y a la aprehensión de un hombre de 65 años, a quien también se le incautó su teléfono celular.

El damnificado manifestó además que el día anterior había sufrido una situación similar, cuando descargó mercadería en una vivienda ubicada en calle Italia al 2000, sin percibir el pago correspondiente.

A partir de esa declaración, la Justicia dispuso nuevos allanamientos de urgencia en calle Italia al 2000. En una primera intervención fue aprehendido un hombre de 32 años y se secuestraron dos inodoros, una mochila de baño, dos bidets, dos tapas de inodoro, una bacha y dos columnas de lavatorio, elementos que fueron reconocidos por la víctima como parte de la mercadería sustraída.

Finalmente, en un departamento trasero del mismo inmueble se concretó un tercer procedimiento que culminó con la aprehensión de un joven de 20 años. En ese lugar se incautaron una mochila de baño, un parlante JBL, un parlante portátil, una pava eléctrica y un teléfono celular.

Todos los aprehendidos, junto con los elementos secuestrados, fueron trasladados a la Comisaría Segunda, donde se instruyeron actuaciones judiciales por el hecho, con intervención de la Fiscalía N° 3 del Departamento Judicial Pergamino.

Los operativos y despliegues policiales de urgencia por parte de la Policía fueron realizados con gran celeridad y eficiencia con la participación de la jefa del escuadrón, la comisaria Laura Sosa, al frente de las intervenciones.